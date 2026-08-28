Neramus vakaras Kauno širdyje: mušėsi vyrai ir moterys

Rugpjūčio 28 d. apie 22 val. policija gavo pranešimą, kad Rotušės aikštėje mušasi trys vyrai ir kelios moterys.
Į įvykio vietą atvykę pareigūnai pagal pranešėjo pateiktus asmenų požymius pradėjo galimų muštynių dalyvių paiešką. Vienas vyras buvo surastas ir sulaikytas.
Iš įvykio vietoje užfiksuotų vaizdų matyti dirbantys keli policijos pareigūnai ir prie tarnybinio automobilio atvestas vyras.
Informacijos apie galimai nukentėjusius asmenis kol kas nepateikiama.
Policijos pareigūnai aiškinasi visas įvykio aplinkybes, nustatinėjami kiti konflikto dalyviai.
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