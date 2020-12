(Ne)laukta atomazga: gaudynių dalyvių versijos skiriasi, įtariamieji šiandien bus paleisti

Be to, apklausus sulaikytuosius, jie pateikė visai kitą įvykių versiją. Todėl teisėsaugininkams labai reikalinga galimų šių gaudynių liudytojų, o dar geriau – užfiksavusių jas savo automobilių vaizdo registratoriais, pagalba.

Kaip jau rašyta, nuo persekiotojų pabėgęs „BMW 320“, kurį vairavo 23-ejų metų mergina, važiavusi su savo 28-erių metu vaikinu, sulaukė pirmosios policijos pagalbos Šiaurės prospekto pradžioje esančio prekybos centro „Lidl“ automobilių stovėjimo aikštelėje. Remiantis šios poros pateikta įvykių versija, jų automobilis pradėtas persekioti kito automobilio – „Audi A4“ jau išvažiuojant iš vieno Jūratės gatvės, esančios Vilijampolėje, kiemo. Apie 20.40 val. Jau tada pasigirdo pirmieji šūviai, kurių netrūko ir toliau – prasidėjus gaudynėms. O Šiaurės prospekte sustojus prie šviesoforo, persekiotojų automobilis dar atsitrenkė ir į jų BMW galinę dalį. Po ko iš įvykio vietos pasišalino.

Skaitytojo nuotr.

Prielaida, kad šaudyta iš orinio ginklo, keliama atsižvelgus į BMW apgadinimus.

Įtariamieji, važiavę automobiliu „Audi“, dar iki vidurnakčio buvo sulaikyti Šilainiuose, kuriuose gyvena vyresnysis iš jų – taip pat 28-erių metų. Kartu su juo buvo sulaikytas ir 22-ejų metų vaikinas, kurio kišenėje rasta kanapių. O atlikus kratą jo namuose Dainavos mikrorajone – ir porą psichotropinių tablečių.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal dėl viešosios tvarkos pažeidimo bei neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Už pastarąjį nusikaltimą minėtas 22-ejų metų asmuo jau teistas, kaip ir už plėšimą. Ir tik šio rudens pradžioje buvo paleistas iš Pravieniškių pataisos namų, kur atliko bausmę. Vyresnysis įtariamasis taip pat teistas – užsienyje už vagystes.

Minėti nusikaltimai, kuriais jie įtariami, priskiriami nesunkiems, nes už juos gresia tik laisvės atėmimas iki dvejų metų. Be to, abu yra dirbantys. Vienas iš jų – administracinį darbą privačioje bendrovėje. Ir, kaip jau užsiminta, nukentėjusiųjų, kuriais pripažinti trys asmenys – be BMW važiavusios poros ir šio automobilio savininkė – vieno iš jų motina, bei įtariamųjų parodymuose netrūksta prieštaravimų. Todėl pastariesiems nuspręsta taikyti švelnesnes kardomąsias priemones už suėmimą – periodinę registraciją policijoje pagal gyvenamąją vietą, rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos ir dokumentų paėmimą. Manoma, kad šių kardomųjų priemonių užteks užtikrinti tolesnę jų elgesio kontrolę bei dalyvavimą tęsiant ikiteisminį tyrimą. Anot teisėsaugininkų, darbo jame dar daug, nes dar daug neaiškumų dėl to, kas įvyko.

Kaip jau rašyta, persekiotieji linkę teigti, kad užsitraukė „Audi“ ekipažo nemalonę, nes vienas jo narys anksčiau draugavo su BMW vairavusia mergina, tačiau ši vėliau atidavė pirmenybę dabartiniam savo bendrakeleiviui, kurio motinai priklausantį automobilį ji tą vakarą vairavo.

Skaitytojo nuotr.

Galinčiųjų padėti policijai narpliojant šio incidento aplinkybes prašoma susisiekti su Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnais el.paštu migle.vytaite@policija.lt. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, jau yra tai padariusiųjų.