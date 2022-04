Gaudynių su šūviais mįslė liko neįminta, tačiau bus nubausti visi jos dalyviai?

Klampi pradžia

Šis iškalbingas incidentas įvyko 2020-ųjų gruodžio 9-osios vakarą. Apie 21 val. Šiaurės prospekte prie vieno tą vakarą mieste patruliavusio policijos ekipažo netikėtai privažiavo automobilis „Audi A4“. Keistai besielgiantys jo vairuotojas bei šio keleivis vienas per kitą šaukė, kad ką tik buvo apšaudyti iš automobilio BMW, kuris nuvažiavo į netoliese esančią „Lidl“ aikštelę.

Policininkams nuskubėjus ten, rastas „BMW 320“ su per pusę lango nuskeltu kairės pusės galiniu stiklu. Buvo apgadinta ir kairė šio automobilio pusė. Galimai – šaunamuoju ginklu. Jokių žmonių BMW viduje ar netoliese nebuvo.

Tačiau po kelių minučių prie pareigūnų priėjo vaikinas, kuris teigė buvęs šio BMW keleivis – sėdėjęs šalia jį vairavusios merginos. Vaikinas pasakojo, kad juos nuo Vilijampolės persekiojo ir apšaudė automobilio „Audi“ ekipažas – iš matymo pažįstami asmenys. O netoli „Lidl“, susidūrus su šviesoforo iššūkiu, persekiotojai dar ir taranavo jų BMW, atsitrenkdami į šio galą. BMW galinis bamperis buvo įskilęs.

Maždaug po 10-15 minučių pasirodė ir vaikino minėta mergina. Ji teigė tą patį, pridėdama, kad po šratų krušos į jos vairuoto BMW korpusą buvo išdaužtas ir galinis jo langas. „Iš pradžių maniau, kad mus padegė“, – teigė mergina.

Į pareigūnų klausimą, kodėl nė vienas iš jų nekvietė policijos, kai buvo apšaudomi ar jau pabėgus nuo persekiotojų, vaikinas iš pradžių teigė, kad dėl patirto streso. Vėliau – kad buvo iškritęs telefonas. Mergina teisinosi, kad vairuodama to padaryti negalėjo. O, kai pabėgo nuo persekiotojų, – taip pat dėl patirto streso.

Žinoma, pareigūnai pasiteiravo BMW ekipažo, ar jie taip pat nešaudė. Vaikinas patikino, kad jis neturi ginklo. Tačiau jis nesiryžo rašyti policijai pareiškimo, kol neatvyko jo mama – šio BMW savininkė. Ji pareigūnams pareiškė mačiusi, kaip jos automobilis, į kurį įsėdo sūnus su drauge, buvo apšaudytas jau prie jų namų Vilijampolėje. O pasiteiravus BMW savininkės, kodėl nepranešė apie tai policijai, be jau iš jos sūnaus bei šio draugės girdėto streso dar bandė teisintis mėginimu pirmiausiai prisiskambinti sūnui, kurį nusivijo šaulys. O, kai sūnus pagaliau atsiliepė telefonu, jis jau buvo prie „Lidl“ ir pasakė, kuo viskas baigėsi. Tai išgirdusi, ji išsikvietė taksi ir atskubėjo įvykio vieton.

Skaitytojo nuotr.

BMW savininkei parašius pareiškimą, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Sulaikyti karštais pėdsakais

Įtariamieji – jau minėtas automobilio „Audi A4“ ekipažas, pranešęs policijai apie tai, kad ką tik buvo apšaudytas, buvo sulaikyti dar iki vidurnakčio Šilainiuose, kur gyvena vyresnysis iš jų – 28-erių Žygimantas R. Beje, pareigūnams neradus jo namuose, įtariamojo mama teigė, kad sūnus – darbe.

Tačiau pareigūnams besirengiant išvažiuoti, į automobilių stovėjimo aikštelę įvažiavo jų ieškotas „Audi“ su dviem vaikinais. Jo kairės pusės galinis langas buvo buvo užklijuotas plėvele. O vairuotojo lango iš viso nebuvo.

Nustatyta, kad šio „Audi“ savininkas – 22-ejų Darius K. yra teistas aštuonis kartus – už vagystes, neteisėtą disponavimą ginklais ar šaudmenimis bei narkotikais savo reikmėms, pasipriešinimą policijai bei apiplėšimą. Ir vos prieš kelis mėnesius yra lygtinai anksčiau laiko paleistas iš Pravieniškių pataisos namų. Jis teigė įsigijęs šį automobilį prieš mėnesį, tačiau nespėjęs perregistruoti savo vardu. Be to, neturi vairuotojo pažymėjimo, todėl jį vežioja draugai. Šį kartą – jau minėtas Žygimantas R., teistas užsienyje už vagystes.

Jokio ginklo šio „Audi“ apžiūros metu pareigūnai nerado – tik stiklo šukių. Tačiau Dariaus K. treningo kišenėje aptikta, kaip įtarta, vadinamosios „žolės“ ir pora psichotropinių tablečių. Šio turto savininkas neneigė, kad tai – narkotikai, kuriuos jis prieš mėnesį įsigijo Stoties turguje iš romų tautybės asmens savo reikmėms.

Ir nors sulaikytieji ir toliau tvirtino, kad buvo patys užpulti, jie buvo uždaryti į policijos areštinę. Tačiau vėliau iš ten paleisti, nusprendus nesikreipti į teismą dėl jų suėmimo. Įtariamieji kategoriškai neigė, kad apšaudė BMW, ir tikino, kad nė vienas iš jų neturi ginklo.

Įtariamųjų versija

„Audi“ ekipažas teigė važiavęs tą vakarą atsitiktinai važiavę per Vilijampolę. Ir sustojęs užkalbinti nepažįstamų merginų. Netrukus prie jų privažiavo pažįstamo Eriko M. vairuojamas BMW. Ir šio vairuotojas pradėjo juos provokuoti įvairiais savo automobilio manevrais. Dėl to jie nusprendė pavyti provokatoriaus BMW.

Šį pavyko aplenkti ties vadinamąja Muravos sankryža. Tačiau tada jie buvo sustabdyti šviesoforo ir tuo metu pasigirdo apie penki šūviai, nuo kurių išdužo jų „Audi“ stiklai.

Anot Žygimanto R. iš išgąsčio jis iššokęs iš automobilio laukan ir puolęs prie BMW, iš kurio buvo šaudyta. Norėjo sugriebti per langą šio vairuotoją, tačiau jam pradėjus važiuoti, to padaryti nepavyko. Ir tuo metu jis galėjęs ranka išdaužti BMW galinį stiklą. Be to, dar šį vijęsis, vėl sėdęs prie „Audi“ vairo.

Skaitytojo nuotr.

Tačiau BMW vairuotojas vienu metu parodė posūkį į kairę, bet pasuko į dešinę, dėl ko jis nenorėdamas atsitrenkė į šio automobilio galą. Ir netrukus pastebėjo kelkraštyje stovinčius policininkus, kuriems pranešė, kad jie buvo apšaudyti.

Tačiau pareigūnams nuvažiavus ieškoti šaudžiusiojo, nors šie ir buvo liepę jų laukti, to nepadarė, nes, žinodami, kad iš Eriko M. yra atimtas vairuotojo pažymėjimas, buvo įsitikinę, kad jis gali bėgti nuo policijos daugiabučių kiemais, ir ėmė patys jo ten ieškoti.

Ginklai buvo du?

Vienas ginklas, iš kurio galimai tą vakarą buvo šaudyta, rastas kitą dieną netoli Šiaurės prospekte esančios parduotuvės „Čia“. Kelkraštyje šalia važiuojamosios dalies ji pastebėjo viena mergaitė, pranešusi apie tai savo seseriai medikei.

Šis ginklas, prieš juo atsikratant padalytas dvi dalis, buvo perduotas ekspertams, tačiau šie ant jo jokių pirštų atspaudų nerado.

Iš kurio automobilio – „Audi“ ar BMW jis greičiausiai buvo išmestas, belieka tik spėlioti. Tačiau automobilyje BMW tą vakarą policija rado universalų ginklo dėklą. Automobilio gale – šalia terkšlės, su kuria galėjo būti išdaužytas jo langas.

Tačiau BMW savininkė – Violeta M. teigė, kad tai – jos teisėtai savigynos tikslais įsigyto dujinio revolverio dėklas. Ir esą jos sūnus Erikas, kur ji laiko šį ginklą, nežino ir jo pasiimti negalėjo. Šį dėklą automobilyje palikusi ji pati, nes nešiotis revolverį be jo yra patogiau.

Be to, Violeta M. ir toliau tvirtino mačiusi per savo namų langą, kad jos automobilį BMW, kuriuo tą vakarą sūnus su savo drauge Ieva B. važiavo pasivėžinti, vairavo ši. Ir juos, išvažiuojančius iš kiemo, apšaudė automobilio „Audi vairuotojas. Matė jo pro pravirą langą iškištą ginklą.

Mįslingi meilės trikampiai

Vėliau, anot Violetos M., sūnus jai pasakė, kad į jį šaudė Žygimantas R. Violetos M. teigimu, šis maniakiškai persekioja jos sūnų dėl šio buvusios merginos. O jos sūnus yra geras vaikas, nors kartais ir vartoja narkotikus.

Violeta M. teigė ketinanti reikalauti, kad būtų atlyginta ir jai padaryta žalą. Turtinę ji buvo linkusi įvertinti 500 eurų. Ir dar planuoja prašyti sau ir sūnui 10 tūkst. eurų moralinio atlygio.

Iki minėtų įvykių dar 30-ies neturėjęs Violetos M. sūnus Erikas jau buvo septynis kartus teistas: kelis kartus – už smurtą, tiek pat – už narkotikų platinimą ir neteisėtą disponavimą jais savo reikmėms, kartą – už spaudo ar dokumento pagrobimą ir pasinaudojimą juo. O kol vyko šis ikiteisminis tyrimas, jo biografijoje atsirado dar trys teistumai už neteisėtą disponavimą narkotikais.

Erikas M. prisipažino tą vakarą pats vairavęs mamos BMW tik per akistatą su Ieva B., kuri galiausiai pasakė pareigūnams teisybę – kad iš pradžių melavusi, norėdama apsaugoti jį nuo papildomų problemų, nes teisės vairuoti automobilio jos draugas neturėjo. Tačiau šį melą demaskavo ir „Lidl“ vaizdo kameros, užfiksavusios, kas tą vakarą išlipo iš BMW vairuotojo vietos.

Per antrąją apklausą policijoje Ieva B. buvo atskleidusi ir, kad vienu momentu šaudė ir jos draugas. Tačiau per akistatą su šiuo ji jau teigė to neatsimenanti, o Erikas M. tai neigė. Bet abu liko prie savo parodymų, kad tą vakarą į jų automobilį buvo paleista apie 15 šūvių: penki – prie namų ir dar dešimt – autostradoje. O po to ties Muravos sankryža juos persekiojusi „Audi“ užkirto jiems kelią. Ir šio automobilio vairuotojas su kažkokiu įrankiu, turėtu rankoje, išdaužė jų automobilio stiklą.

Anot Eriko M., jis konfliktuoja su šiuos išpuolius surengusiu Žygimantu R., nes šis yra buvęs jo buvusios merginos vaikinas.

Dėsningas finalas

Ši iškalbinga istorija baigėsi tuo, kad ikiteisminis tyrimas, pradėtas Žygimanto R. ir Dariaus K. atžvilgiu dėl viešosios tvarkos pažeidimo, buvo nutrauktas. Tačiau pradėtas naujas ikiteisminis tyrimas – dėl melagingų parodymų davimo. Jame įtarimai buvo pareikšti buvusiems nukentėjusiesiems – Erikui M., šio mamai ir Ievai B.

Prisipažino, kad iš pradžių melavo, tik 25-erių Ieva B., beje, prieš septynerius metus jau bausta Kėdainių teismo už melagingų parodymų davimą 5649 eurų bauda, ir Erikas M. Jo 53-ejų mama, kuri yra neteista, savo kaltės nepripažįsta.

Skaitytojo nuotr.

Kadangi Erikas M., prieš baigiant šį ikiteisminį tyrimą buvo pasislėpęs nuo jam skirtos arešto bausmės už eilinį įkliuvimą su narkotikais, jo byla buvo išskirta į atskirą. Ir Kauno apylinkės teismas jau yra skyręs jam už melagingų parodymų davimą 60 parų areštą, kuris subendrintas su pernykščio spalio jam skirta to paties teismo bausme, dėl ko Erikas M. turės atlikti 88 parų areštą ir per du mėnesius sumokėti 2 tūkst. eurų baudą.

Eriko M. mamos ir Ievos B. byla taip pat jau perduota Kauno apylinkės teismui, bet dar neatversta.

Tačiau šis teismas jau nubaudė už neteisėtą disponavimą narkotikais be tikslo juos platinti ir Darių K. Jam skirta 500 eurų bauda, kurią jis taip pat įpareigotas sumokėti per du mėnesius.

Anot teisėsaugininkų, neliko nenubaustas ir Žygimantas R. Tačiau dėl atsitrenkimo į BMW galą jis patrauktas tik administracinėn atsakomybėn.