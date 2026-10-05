 „Negaliu susisiekti su tėčiu“: po skambučio tarnyboms – tragiška atomazga

„Negaliu susisiekti su tėčiu“: po skambučio tarnyboms – tragiška atomazga

2026-10-05 10:47 kauno.diena.lt inf.

Viename Kauno bute sekmadienio vakarą rastas vyro kūnas.

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<span>„Negaliu susisiekti su tėčiu“: po skambučio tarnyboms – tragiška atomazga</span>
„Negaliu susisiekti su tėčiu“: po skambučio tarnyboms – tragiška atomazga / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

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Kaip skelbė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, spalio 4 d. apie 18.39 val. gautas pranešimas, kad pranešėjas negali susisiekti su tėčiu. 

Ugniagesiai, atvykę į įvykio vietą, atidarė buto duris, viduje rastas vyro kūnas be gyvybės ženklų.

Šiame straipsnyje:
kaunas
vyro kūnas
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