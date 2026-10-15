 Neelinis tarnybų sujudimas Žemuosiuose Šančiuose: savivale įtartas jo kaltininkas rastas negyvas

Neelinis tarnybų sujudimas Žemuosiuose Šančiuose: savivale įtartas jo kaltininkas rastas negyvas

2026-10-15 11:32 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienio vidurdienį į Žemųjų Šančių dalį, vadinamą Krantais, sugūžėjo Kauno specialiosios tarnybos. Jas išsikvietė Probacijos tarnybos specialistas, kuriam, pirminiais duomenimis, kilo įtarimas, kad vienas prižiūrimas asmuo galėjo savavališkai nusiimti apykoję ir, palikęs ją namuose, kažkur pasislėpti.

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<span>Neelinis tarnybų sujudimas Žemuosiuose Šančiuose: savivale įtartas jo kaltininkas rastas negyvas</span>
Neelinis tarnybų sujudimas Žemuosiuose Šančiuose: savivale įtartas jo kaltininkas rastas negyvas / „Rinkos aikštės“ archyvo, Regimanto Zakšensko nuotr./DI montažas

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Apie šį, kaip vėliau paaiškėjo, neeilinę baigtį turėjusį įvykį pranešė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie trečiadienio iškvietimus.

Joje teigiama, kad minėto pareigūno pranešimo, kad jis negali patekti pas Kranto 8-oje gatvėje gyvenantį asmenį, sulaukta 11.23 val. Ir gavus policijos leidimą, išdaužtas jo buto langas, per kurį ugniagesiai gelbėtojai pateko vidun, o po to metalo žirklėmis iš vidaus atidarė duris bei įleido į butą probacijos ir policijos pareigūnus.

Nors ugniagesių gelbėtojų suvestinėje teigiama, kad viduje rastas vyras, gimęs 1979 m., Kauno policijos atstovė patikslino, kad ugniagesiams iškėlus minėto buto duris, jo kambaryje aptiktas žmogaus kūnas be gyvybės ženklų. Ir, pirminės jo apžiūros metu, jokių išorinio smurto žymių nepastebėta. Tačiau pradėtas ikiteisminis tyrimas velionio mirties priežasčiai nustatyti. Anot policijos atstovės, tai – tas pats asmuo, kurio ieškojo Probacijos tarnyba.

Asociatyvi Regimanto Zakšensko nuotr.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, minėtas, pirminiais duomenimis, ant grindų be gyvybės ženklų aptiktas asmuo, sprendžiant iš palaikų būklės, čia pragulėjo ne vieną dieną. Tačiau jo kūnas dar nebuvo pradėjęs irti. Ir ant jo kojos tebebuvo apykojė.

Už ką velioniui ji buvo uždėta, Probacijos tarnybos atstovė neatsakė, motyvuodama asmens duomenų apsauga. Tačiau tai turėjo būti susiję su teismo nuosprendžiu, nes, naudojant šią kardomają priemonę ikiteisminio tyrimo metu, kaip vykdomi su jos uždėjimu susiję įpareigojimai, prižiūri policija.

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