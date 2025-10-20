Neblaivios vairuotojos „Audi“ sustabdė kelio atitvarai

Kaip praneša policija, spalio 18 d. apie 15.50 val. Kauno r., Lelerviškių k., Pamiškės g., automobilis „Audi A4“, vairuojamas neblaivios moters (gim. 1976 m.), atsitrenkė į kelio atitvarus. Vairuotojai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,13 prom.
Praėjusią savaitę pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino virš 5,3 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti penki neblaivūs vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,25 iki 2,13 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones. Spalio 13 d. apie 18.20 val. Jonavoje, Plento g., dviratį vairavo neblaivus vyras (gim. 1975 m.). Dviratininkui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,60 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė septyniolika neblaivių vairuotojų, keturiolika vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 70 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
Naujausi komentarai