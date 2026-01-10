Neapsieita be rekordų ir apsnigtuose Kauno keliuose: kol kas į šiuos spąstus nepateko tik greitosios

Nuo sausio 9-osios 6 val. iki sausio 10-osios 6 val. Kauno apskrityje buvo užregistruoti 92 techniniai eismo įvykiai. Palyginimui, pavyzdžiui, nuo sausio 2-osios 6 val. iki sausio 3-iosios 6 val. jų buvo 42.
Daugiau kaip pusė minėtų 92 techninių eismo įvykių per parą buvo užregistruota Kaune – 51. Kauno rajone – 27, Jonavos rajone – šeši, Kėdainių ir Kaišiadorių rajonuose – po keturis.
Tiesa, ar tai susiję su didesniu iškritusio sniego kiekiu, ar su didesniu eismo intensyvumu, neaišku.
Tarp patekusiųjų į žiemos spąstus – ir policija bei ugniagesiai. Pastarųjų autocisterna, vykusi penktadienį – apie 13 val., į pagalbą kolegoms gesinantiems degantį ūkinį pastatą Alšėnų seniūnijos Padainupio kaime, pateko į eismo įvykį, kuris baigėsi tik deklaracijų užpildymu. Be to, kadangi viskas įvyko ne per toliausiai gaisravietės, į kurią skubėta, autocisternos ekipažas galiausiai ją pasiekė pėsčiomis.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje pranešama ir apie naktį iš penktadienio į šeštadienį – 2.02 val. sulaukto policijos prašymo padėti ištraukti nuo kelio Jonavos rajono Šmatų kaime nuslydusį tarnybinį jų automobilį. Šis ištrauktas, panaudojus buksyravimo lyną.
Portalui kauno.diena.lt šeštadienio ryte pasiteiravus Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovės, ar ir jų automobiliai, kuriais praėjusią parą skubėta į iškvietimus, nepateko į gausaus snygio spąstus, sulaukta atsakymo, kad ne. Nors neneigta, kad kai kuriuos laukiančiuosius jų pagalbos yra pasiekti sunkiau ir pas juos reikia skubėti lėčiau.
