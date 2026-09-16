Mokytojos dvikova su penktoku baigėsi teisme: pedagogę skandina vaizdo įrašas, bet palaiko kolegos

Bandyta slėpti nuo visuomenės?
Kaip jau rašyta, šią bylą Kauno teisėsaugininkai pradėjo 2025-ųjų pabaigoje gavę vieno tuometinio šios mokyklos penktoko mamos, kuri yra užsienietė, turinti vienos iš Skandinavijos šalių pilietybę, pareiškimą. Tačiau pranešimas apie įvykį, dėl kurio ji skundėsi teisėsaugininkams, į Kauno policijos suvestines, skirtas žiniasklaidai, nepateko.
Savo pareiškime policijai penktoko mama teigė, kad minėta pedagogė pernai lapkričio pabaigoje panaudojo prieš jos sūnų perteklinę jėgą ir pažemino šį bendramokslių akyse, jėga – sugriebusi už kaklo išvilkusi mažametį iš klasės ir tempusi koridoriumi pas mokyklos vadovus. Ir po šio įvykio sūnui ne tik skaudėjo kaklą bei ranką, dėl ko teko kreiptis į šeimos gydytoją, bet jis patyrė ir stresą, lydimą lig tol neturėto nerimo, dėl ko ji prašo priteisti iš minėtas problemas sukėlusios pedagogės 1 tūkst. eurų. Būtent toks ieškinys dėl patirtos neturtinės žalos, dar vadinamos moraliniu atlygiu, yra pareikštas R. Lukoševičiūtei.
Tarp liudytojų – ir mažamečiai
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad šis incidentas įvyko per jungtinę ketvirtokų ir penktokų muzikos pamoką, penktą dešimtį bebaigiančiai R. Lukoševičiūtei sunkiai sekantis suvaldyti tokį vaikų būrį.
Viskas prasidėjo nuo ketvirtokų ir penktokų tarpusavio konflikto, per kurį vėliau pas mokyklos vadovus temptas penktokas nusikeikė, dėl ko mokytoja ir ėmėsi minėtų į baudžiamąją bylą sugulusių veiksmų prieš jį.
Remiantis paties nukentėjusiojo bei jo bendramokslių apklausa, tempiant šį penktoką iš klasės jis trenkėsi ne tik į stalą, bet ir į duris.
Fizinio skausmo mažamečiui sukėlimu kaltinama pedagogė savo kaltės ikiteisminio tyrimo metu nepripažino.
Kitos išeities nebuvo?
Ikiteisminį tyrimą atlikusiems teisėsaugininkams R. Lukoševičiūtė teigė nenorėjusi sukelti minėtam penktokui fizinio skausmo ar sutrikdyti jo sveikatos tyčia.
Ji tikino, kad, siekdama užkirsti, kad šis mažametis nesielgtų taip ir ateityje, nes jo gana „riebus“ keiksmažodis, kuris, pedagogės įsitikinimu, buvo adresuotas jai, sukėlė bendramokslių juoką, iš pradžių vedė jį link durų, paėmusi už rankos, – po to, kai jis pats atsisakė eiti su ja pas mokyklos vadovus. Bet mažamečiui pradėjus muistytis, įvyko susistumdymas, per kurį ji išstūmė neklaužadą iš klasės, suėmus šį už pečių.
Teisėsaugininkai priėmė sprendimą perduoti šią bylą teismui po nukentėjusiojo apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, tokiu pačiu būdu buvo apklausti ir trys jo bendramoksliai.
Iškalbinga direktorės pozicija
R. Lukoševičiūtė kaltinama mažamečių mokinių akivaizdoje sugriebusi minėtam penktokui už kaklo ir ištempusi šį iš klasės, o po to, paėmusi už rankos, tempusi jį mokyklos koridoriumi pas direktoriaus pavaduotoją ir tokiu savo elgesiu sukėlusi šiam mažamečiui fizinį skausmą.
Kaip jau užsiminta, mokyklos vadovybė palaiko R. Lukoševičiūtę, kuri ir toliau dirba, ir laukia teismo sprendimo, ar ši pedagogė padarė nusikaltimą, kuriuo yra kaltinama. Portalui kauno.diena.lt kaltinamoji fizinio skausmo mažamečiui sukėlimu apibūdinta teigiamai – kaip geros reputacijos mokytoja metodininkė, neturinti jokių nuobaudų. Tuo tarpu apie penktoką, kurį teisėsaugininkai pripažino nukentėjusiuoju, atsiliepta prasčiau.
Perdavus šią bylą teismui, mokyklos vadovė teigė, kad jis taip pat pas juos tebesimoko, ir buvo linkusi akcentuoti, kad tądien, kai įvyko į bylą sugulę įvykiai, šis mažametis niekuo mokykloje nesiskundė. Jo mama kreipėsi į teisėsaugą tik po savaitgalio.
Teismo procesas – neviešas
Baudžiamasis kodeksas už fizinio skausmo mažamečiui sukėlimą arba nežymų jo sveikatos sutrikdymą numato viešuosius darbus arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki trejų metų. Pagal griežčiausią bausmę, numatytą už šį nusikaltimą, jis priskiriamas nesunkiems.
Kadangi nukentėjusysis šioje byloje yra nepilnametis, ji bus nagrinėjama už uždarų teismo salės durų. Ir mažamečiui dalyvauti teismo procese nereikės – bus remtasi jo parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo teisėjui. Nukentėjusįjį šiame teismo procese atstovaus advokatas: jį mažamečiui yra skyrusi valstybė, tačiau mama nusamdė ir privatų.
Nukentėjusiojo mamai, pareiškusiai kaltinamajai ieškinį, kaip ir pastarajai, buvo išsiųsti šaukimai atvykti į šiandienos teismo posėdį gyvai. Nukentėjusiojo mamai minėtas šaukimas buvo išverstas į anglų kalbą. Vertėja kviečiama ir į teismo posėdžius.
Šiandien šią bylą bus bandoma atversti jau antrą kartą. Rugpjūčio pabaigoje tai nepavyko, nes gavus teisiamosios advokato prašymą atšaukti suplanuotą posėdį, nes jis negali šiame dalyvauti, jo prašymas buvo patenkintas.
Atvykus į šiandienos posėdį teisiamoji nuo žiniasklaidos fotoobjektyvų nesidangstė, tačiau į žurnalistų klausimus neatsakinėjo.
(be temos)