Mįslingai mirusio futbolininko Karolio Chveduko mama tęsia kovą teismuose: aš nesustosiu

Teisme – prašymas
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, šių metų rugsėjo 10 d. Kauno apygardos teismą pasiekė prokuroro prašymas pakeisti kaltinimą dėl neatsargaus gyvybės atėmimo į tyčinį nužudymą dėl chuliganiškų ir savanaudiškų paskatų.
Pasak Kauno apygardos teismo atstovės Vijos Kudzienės, kitas viešas posėdis byloje numatytas rugsėjo 21 dieną.
2002 metais gimęs E. Lietuvininkas kaltinamas tuo, kad 2023 metų birželio 18-osios rytą prie Marijampolėje esančios Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, sukonfliktavo su taip pat nuo alkoholio apsvaigusiu 32-ejų futbolininku K. Chveduku ir smogė jam į galvą kumščiu. Po smūgio futbolininkas nukrito ir galva trenkėsi į šaligatvio grindinį. Dėl patirtos galvos traumos K. Chvedukas tą pačią dieną mirė.
Mirė bute
„Kai žmogus rado mano sūnų nukritusį be sąmonės, iškvietė greitosios medicinos pagalbą bei policininkus, padarė širdies masažą ir jis atsigavo. Tačiau medikai sūnaus į ligoninę nevežė, nes važiuoti jis esą atsisakė. Kaip jis galėjo mąstyti? Juk krisdamas nuo smūgio prarado sąmonę, apsišlapino“, – retorinį klausimą kėlė su portalo kauno.diena.lt žurnaliste bendravusi K. Chveduko mama.
Pasak moters, tądien į namus sužalotą jos sūnų parvežė policijos pareigūnai. „Kai jis važiavo policijos automobilyje, sūnaus veidas buvo palyginti švarus – buvo matyti tik siaura srovele nuo lūpos nubėgęs kraujas. Tai užfiksuota nuotraukose“, – sakė pašnekovė.
Mamos teigimu, K. Chveduką, gulintį koridoriuje, pastebėjo kaimynė, pamačiusi praviras buto duris. Tačiau tądien į vidų užeiti ji esą pabijojo ir dar kartą sugrįžo tik kitą dieną.
„Kaimynė uždarė duris ir sūnų paliko, nepaskambino nei man, nei medikams, nei policijai. Pasižiūrėti ji sugrįžo tik kitą dieną. Tada iškvietė greitąją, bet sūnus jau buvo miręs. Sprendžiant iš nuotraukos, jis buvo visas sudaužytas – nepanašus į žmogų“, – graudinosi K. Chveduko mama.
Buvo visas sudaužytas – nepanašus į žmogų.
„Aš nesustosiu“
Tuo metu, kai prie bažnyčios įvyko kruvinas konfliktas, pašnekovė sakė viešėjusi pas artimuosius užsienyje, tačiau kai sugrįžo į Lietuvą ir nuvažiavo į butą, kuriame negyvas buvo rastas jos sūnus, K. Chveduko mama teigė viską nufotografavusi ir su advokate nuotraukas perdavusi tyrėjai.
„Sakau: „Kas pas mane namuose šeimininkavo“? Kriauklėje buvo du kavos puodeliai, stiklinė sulčių ir taurė vynui ar šampanui. Stiklinė ir taurė buvo išplauta, ir padėta į spintelę virš kriauklės. Kas jas išplovė? Koridoriuje buvo paliktos ir medicininės pirštinės. Kas jas paliko? Tyrėjos paklausiau: „Ar čia jūsų?“. Tačiau išgirdau: „Ne, mūsų – mėlynos“. Man nesvarbu, mėlynos, juodos ar raudonos – turėjote paimti ir ištirti, – akcentavo pašnekovė.
Ji pridūrė, kad tualeto durų rankena taip pat buvo sulaužyta, o ant sėdimosios plastmasinės klozeto dalies esą buvo matyti kruvinas atspaudas, panašus į padarytą masyviu batu. „Mes parodėme, bet niekas į tai nežiūrėjo. Nepaėmė nei pirštinių, nei kitų daiktų. Sakė, kad nėra būtinybės. Kaip tai nėra būtinybės ištirti, kas atsitiko? Juk mirė žmogus ir kažkas dar buvo namuose“, – stebėjosi K. Chveduko mama.
Moters teigimu, teisėsauga jai tvirtino, kad ant sūnaus kūno smurto žymių nebuvo rasta, o jis mirė plyšus aortai. Tačiau pašnekovė neslėpė – tokia išvada kelia abejonių. Ji neatmeta tikimybės, kad K. Chvedukas galėjo būti dar kartą kieno nors užpultas tada, kai sugrįžo į butą.
„Tai – sudėtinga byla, bet aš nesustosiu, eisiu pirmyn tiek, kiek galėsiu. Kiekvienas turi atsakyti už savo veiksmus“, – pokalbį baigė pašnekovė.
Panaikino nuosprendį
Primename, kad Marijampolės apylinkės teismas E. Lietuvininką anksčiau pripažino kaltu dėl neatsargaus K. Chveduko gyvybės atėmimo. Tačiau velionio artimieji prašė kaltininko veiksmus vertinti kaip tyčinį nužudymą.
Dabar visus klausimus sprendžia Kauno apygardos teismas, prieš tai buvęs nuosprendis dėl neatsargaus gyvybės atėmimo – panaikintas. Juo E. Lietuvininkas buvo nubaustas lygtine laisvės atėmimo bausme.
Prokuratūra teigė, kad ikiteisminis tyrimas buvo sudėtingas, tyrimo metu ne kartą keitėsi inkriminuojamos nusikalstamos veikos kvalifikacija. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas mirties priežasčiai nustatyti, kiek vėliau nusikalstama veika buvo kvalifikuojama kaip nužudymas. Dar vėliau, galutinai įvertinus tyrimo metu surinktus duomenis, baudžiamoji byla teismui perduota smūgį sudavusį vyrą kaltinant neatsargiu gyvybės atėmimu.
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