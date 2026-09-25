 „Mes visi tavęs labai laukiame – grįžk namo“: Kaune ieškotas paauglys atsirado

„Mes visi tavęs labai laukiame – grįžk namo“: Kaune ieškotas paauglys atsirado (Atnaujinta)

2026-09-25 12:11 kauno.diena.lt inf.

Socialiniuose tinkluose trečiadienį ir ketvirtadienį plito pagalbos prašymas padėti surasti Kaune dingusį vaikiną. Paieškos baigėsi sėkmingai.

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<span>„Mes visi tavęs labai laukiame – grįžk namo“: Kaune ieškotas paauglys atsirado</span>
„Mes visi tavęs labai laukiame – grįžk namo“: Kaune ieškotas paauglys atsirado / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

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„Mama rado savo vaiką. Ačiū visiems, kas dalijotės informacija. Tegul laimina jus visus Dievas“, – buvo skelbiama prie ketvirtadienio vakarą atnaujinto pagalbos prašymo feisbuke. 

Policijos pareigūnai patvirtino, kad vaikino gyvybei pavojaus nėra – jie bendravo su paauglio motina, kuri patvirtino, kad sūnus grįžo į namus. 

„Pavojus jam negresia“, – penktadienį portalui kauno.diena.lt teigė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio patarėja Kristina Miškauskaitė.

Kaip ketvirtadienio popietę skelbė portalas, 2011 metais gimęs vaikinas iš namų išėjo ir negrįžo visą naktį, su juo kurį laiką nepavyko susisiekti. 

„Jeigu pamatysi šį įrašą, mes visi tavęs labai laukiame – grįžk namo. Mama tave labai myli ir laukia su broliais“, – buvo skelbiama pagalbos prašyme.

Portalas kauno.diena.lt susisiekė su dingusio vaikino mama. Ji ketvirtadienio popietę teigė, kad sūnus vis dar neatsirado. 

„Važinėjam dabar po Partizanų gatvę, nes jį čia matė moteris. Ieškome ir prašome pasidalinti prašymu“, – teigė mama.

Paauglio ieškojo ne tik artimieji, bet ir policijos pareigūnai.

„Gavome pranešimą rugsėjo 22 dieną, kad 7.30 val. iš namų išėjo nepilnametis, gimęs 2011 metais. Jis iki šiol negrįžo, – ketvirtadienio popietę teigė policijos atstovė K. Miškauskaitė. – Artimieji teigė, kad vaikinas dingo pirmą kartą.“

Šiame straipsnyje:
dingo paauglys
dingo vaikinas
Kaune dingo paauglys

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Komentarai

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Komentarai

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Jjj
Ir mano tėvai ir aš ir mano pažįstami bijojo, kad vaikai nenueitų klystkeliais, kad nesusidėtų su bloga kompanija. Blogiukų įtaka mokykloje, kieme, kompanijoje buvo yra ir bus labai didelė. Kai kuriems paaugliams turės pasekmes gal net ir nepataisomas. O tėvams dabar daug sunkiau negu, tarkim, buvo man. Nors tai ir buvo devyniasdešimtieji.
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Aiskeregis
geroves valstybes vaisius. Svarbi zinia 1000 jankiu zudiku. Vysa kita tariama rusu kalte.
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pelė
atsirado ar neatsirado ,kad dėkoja tsi išeina kad rado
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