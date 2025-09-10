Liudininkai papasakojo apie gaisrą Jachtklube: iš pradžių pamanė, kad kūrenamas laužas

Vienas laivo savininkas pasakojo, kad būdamas vandenyje iš pradžių manė, jog prie restorano kūrenamas laužas.
„Sėdėjome su draugais laive, draugas klausė, kas laužą pakūrė. Vienu momentu, labai staigiai, po 1–2 minučių, puolėme skambinti ugniagesiams – viskas degė pilna liepsna“, – pasakojo laivo savininkas.
Siautėjo milžiniškos liepsnos.
„Čia pavėjui buvo, bijojome, kad neužsidegtų laivai, lieptas. Mums laive kitoje pusėje karšta buvo, tai čia prieiti niekas neprieis“, – aiškino laivo savininkas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Restorano darbuotojai pasakojo, kad ugnis prarijo visą terasą su sėdmaišiais ir daiktais, tačiau, laimei, pavyko išgelbėti pagrindinį pastatą.
„Sudegė stalai, baras, skėčiai, stiklai, viskas buvo įstiklinta“, – teigė darbuotojas Erikas.
Pasak darbuotojų, kamerose matyti, kaip ugnis įsiplieskia viename iš vandens motociklų – tai laikoma viena pagrindinių gaisro priežasčių.
„Čia likučiai vandens motociklų, šešias liekanas matome, niekam netinkami“, – sakė vyriškis.
Per nelaimę sudegė devyni motociklai.
„Ten buvo vandens motociklai, yra nuomonė, kad nuo jų užsidegė, matėsi pagrindinis apačioje, manau, kad nuo vandens motociklų“, – aiškino darbuotojas Erikas.
„Gal užkaitęs motociklas, keistas įvykis labai“, – pabrėžė vyriškis.
Nors pramoginiai laivai nesudegė, nuostolių patyrė tie, kurių laivai stovėjo prie pat terasos. Ryte savininkai apžiūrinėjo nuostolius.
„Nuo karščio apsilydė visos apdailos ir viskas, kaminui gal daugiau bėdos, kol nematė, nežino“, – šnekėjo vieno laivo savininkas.
Uosto vadovas sako, kad pavyko išvengti katastrofos – prie pat liepsnų buvo prišvartuota dešimtys laivų.
„40 laivų galėjo užsidegti, tiltelis. Suvaldėme situaciją, apipylė langus, stiklai sutrūko, įšilo pastatai, sutrūko langai, sakykime, lengvas išgąstis, kas galėjo atsitikti, nes laužiukas buvo nemažas“, – kalbėjo uosto vadovas Vytas Skučas.
Vietiniai sako, kad tokio didelio gaisro čia dar nėra matę, tačiau nuo netvarkingos technikos gaisrų šiemet jau yra buvę.
„Kiek esu čia, tai pirmą, nors pavasarį vienas laivas buvo užsidegęs, netvarkingas irgi“, – aiškino vieno laivo savininkas.
Jachtklubą pamėgę kauniečiai buvo šokiruoti išvydę, kas liko iš vasaros terasos.
„Žmonės mėgsta, ypač geru oru, smagu pasivaikščioti, o ir kavinė būna pilna. Taip pat laivyba atsigavusi, labai gaila“, – sakė moteris.
Vien sudegę vandens motociklai savininkams galėjo kainuoti per 50 tūkst. eurų, o uostas žalą dar tik skaičiuoja. Padegimo versija atmesta, todėl policija tyrimo nepradėjo.
Naujausi komentarai