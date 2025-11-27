Iš liepsnų moteris gelbėjosi per langą: susižalojo veidą ir rankas

Dūmai ir liepsnos buvo matyti gana iš toli.
Kauno ugniagesių atstovė Džiuginta Vaitkevičienė portalui kauno.diena.lt nurodė, kad pranešimas apie nelaimę gautas 8.23 val. Gaisras kilo Rasos g.
Anot ugniagesių, jiems atvykus namas degė atvira liepsna. Pastatas – mūrinis, dviejų aukštų. Stogas dengtas šiferiu, dūmų detektorius, deja, neįrengtas.
„Per gaisrą moteris, dauždama ir lipdama per langą, susižalojo veidą ir rankas. Po medikų apžiūros išvežta į gydymo įstaigą. Išdegė virtuvės ir tualeto kambariai, aprūko kitos patalpos“, – nurodė ugniagesių atstovai.
Naujausi komentarai