 Laisvės alėjoje – konfliktas: nukentėjo du jaunuoliai

Laisvės alėjoje – konfliktas: nukentėjo du jaunuoliai

2026-08-30 18:08 kauno.diena.lt inf.

Šeštadienio vakarą Laisvės alėjoje kilo konfliktas.

<span>Laisvės alėjoje – konfliktas: nukentėjo du jaunuoliai</span>
Laisvės alėjoje – konfliktas: nukentėjo du jaunuoliai / Asociatyvi Regimanto Zakšensko nuotr.

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Pranešimą apie konfliktą Kauno policijos pareigūnai gavo 22.14 val.

„Buvo pranešta, kad vaikinui praskelta lūpa“, – teigė policijos atstovas.

Nukentėjo du jaunuoliai, gimę 2007 ir 2008 metais.

Policijos atstovas teigė, kad duomenų apie masines muštynes nėra, tačiau konfliktas kilo tarp nepažįstamų asmenų. 

„Kiek turime duomenų, tarp grupės jaunuolių kilo konfliktas, du nukentėjo, o kiti – 4 ar 5 – asmenys pasišalino“, – teigė policijos atstovas. 

Dėl įvykio pradėtas aplinkybių patikslinimas.

Pasiteiravus, ar sekmadienis buvo ramus, policijos atstovas teigė, kad sulaukta daugybės dėl pamatytų balionų susirūpinusių žmonių skambučių. Vien Kauno apskrityje jų registruota mažiausiai 130.

Šiame straipsnyje:
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