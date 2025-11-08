Kruvinas šeštadienis Garliavoje: išgertuvės baigėsi žmogžudyste

Pranešimas apie minėtame name įvykusias grumtynes, per kurias sužalotas žmogus, buvo užregistruotas 16.45 val. Pirminiais duomenimis, apie tai pranešė vienas iš areštinėje atsidūrusių asmenų.
Kadangi nežinota, kiek žmonių dalyvavo šiose grumtynėse, į įvykio vietą buvo pasiųstos gausios policijos pajėgos. Ir net kinologas su tarnybiniu šunimi, nors galimi įtariamieji – 27-erių metų vyras ir 58-erių metų moteris – buvo sulaikyti įvykio vietoje, kai atvykus nurodytu adresu sužalotasis jau rastas miręs.
Teigiama, kad minėti asmenys sulaikyti kaip konflikto, kurio aplinkybės kol kas neaiškios, dalyviai. Ir galimai įtarimas dėl nužudymo bus pareikštas tik vienam iš jų.
Tačiau, panašu, kad kol kas yra problemų su sulaikytaisiais susikalbėti. Vyrui nustatytas 2,22 prom. girtumas. Moteriai – 1,37 prom.
