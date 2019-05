Kiek dar bus išpuolių prieš „Kauno grūdus“?

Jau ne vienerius metus verslininką Tautvydą Barštį persekiojančio ir šio įsteigtos bendrovės „Kauno grūdai“ apsaugą terorizuojančio Š.S. teismas ir vėl vyks be jo. Tačiau, niekas negali garantuoti, kad ir vėl skyrus jam priverstinį gydymą, po kurio laiko Kauno teisėsaugininkams vėl nereikės tramdyti šio užsispyrėlio kraštutinėmis priemonėmis.

Per plauką nuo tragedijos

Kaip jau rašyta, 22-ejų Š.S., prieš kelis mėnesius vaikščiojęs Aleksoto gatvėmis su virtuviniu peiliu, buvo sulaikytas tik policijos pareigūnei peršovus jam sėdmenis.

Tarnybinis ginklas prieš šį pernai vasarą iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės – po kelių metų gydymo paleistą kaunietį buvo panaudotas, jam nepaklusus patrulių reikalavimams ir šiuos puolus su minėtu peiliu. Iš pradžių dar bandyta jį nukenksminti elektros impulsiniu prietaisu „Taser“, tačiau šis tinkamai nesuveikė.

Š.S. buvo sulaikomas, reaguojant į „Kauno grūdų“ sargo pranešimą, kad į bendrovę braunasi jaunas vyras – įnirtingai daužo stiklines įėjimo duris ir demonstruoja masyvų peilį, kurį grasina panaudoti. Kaip paaiškėjo vėliau, sargui puolus kviesti policiją, nekviestas svečias dar apšlapino ir nesugebėtas įveikti duris.

Pareigūnams atskubėjus tą sausio 15-osios vakarą į H. Ir O.Minkovskių gatvę, kur įsikūrę „Kauno grūdai“, įtariamasis jau buvo pasišalinęs. Tačiau už pusvalandžio pastebėtas J.Pabrėžos ir Sodininkų gatvių sankirtoje, kur ir buvo sulaikytas.

Anot Kauno teisėsaugininkų, laimė, kad Š.S. nesutiko tą vakarą savo kelyje kito panašaus ar per ne lyg dėl girtumo savimi pasitikinčio praeivio. Jau nekalbant apie pilietiškai nusiteikusius asmenis, galėjusius ką nors neatsargaus jam pasakyti. Pasekmės galėjo būti daug liūdnesnės.

Greitosios pagalbos medikai konstatavo Š.S. kiauryminę šautinę žaizdą – kulka išėjo per kirkšnį. Po apžiūros Klinikose jis buvo uždarytas į policijos areštinę. Ir tebėra izoliuotas nuo visuomenės iki šiol.

Buvo arti tikslo

Paaiškėjo, kad Taikos prospekte iki sulaikymo gyvenęs Š.S. tąnakt buvo sulaikytas pakeliui į Aleksote gyvenančios močiutės namus, iš kurių slapčia ir pasiėmė turėtą peilį.

Neatmetama, kad pernakvojęs pas močiutę jis ryte vėl planavo grįžti į „Kauno grūdus“, kaip jau yra buvę prieš penkerius metus, kai jis per penkias vasaros pabaigos ir rudens pradžios dienas net tris kartus bandė įsiveržti į minėtą bendrovę, kol galiausiai savo tikslą pasiekė.

Šių atkaklių Š.S. atakų metu fizinį ar psichologinį jo smurtą tada patyrė trys „Kauno grūdų“ apsaugos darbuotojai.

2014-ųjų rugpjūčio 28-osios rytą nepavykus prasiveržti pro bendrovės apsaugą, jis trenkė kumščiu vienam apsaugininkui į veidą. Kitą rytą, vėl bandydamas prasibrauti pas T.Barštį, Š.S. įspyrė jį sustabdyti bandžiusiam apsaugininkui į koją. O po valandos grįžo su dujiniu balionėliu, kuriuo papurškė „oponentui“ į veidą.

Ir po šio išpuolio tuomet dar 18-metis Š.S. buvo perduotas policijai, tačiau artėjo rugsėjo 1-oji ir jos išvakarėse šis abiturientas buvo paleistas. Tačiau, rugsėjo 1-osios rytą, slėpdamas veidą po megzta kauke, jis vėl įsiveržė į „Kauno grūdų“ apsaugos postą ir, nukreipęs pistoletą, kuris, kaip paaiškėjo vėliau, buvo dujinis, į jame budėjusią moterį, pareiškė, kad šią nušaus, jeigu negaus magnetinės įėjimo kontrolės kortelės. Užpultajai netekus žado, kortelę pasiėmė pats ir netrukus jau buvo tuometinio Kauno miesto tarybos nario milijonieriaus Tautvydo Barščio kabinete. Tačiau, šis buvo tuščias. O netrukus pasirodė ir į budėtojos pagalbos šauksmą sureagavę apsaugininkai.

Kas paskatino ligos paūmėjimą?

Teigiama, kad vienas iš tada Š.S. terorizuotų „Kauno grūdų“ apsaugininkų budėjo ir per šių metų sausį jo surengtą naują išpuolį.

Š.S. prisipažino, kad nepamiršo senų nuoskaudų ir vėl ėjo į šią bendrovę aiškintis santykių. Be to, buvo linkęs dalintis kalte dėl naujo savo išpuolio ir su „Kauno grūdu“ vadovu. Esą šiam paskambinus, T.Barštys ir vėl nenorėjo su juo kalbėti.

Anot Š.S. močiutės, jautėsi įskaudintas šio verslininko jos anūkas ir prieš penkerius metus, kai pradėjo persekioti T.Barštį. Esą anūką, turėjusį verslo projektą – auginti pluoštines kanapes ir kreipųsis pagalbos į „Kauno grūdų“ vadovą dėl tam reikalingo žemės sklypo, tada įžeidė pastarojo reakcija į jo prašymą. Nors T.Barštys tada 18-metį priėmė, tačiau, pasiūlė jam tik darbą „Kauno grūdų“ sandėlyje. O 18-mečiui kilnoti aštuonias valandas grūdų ar miltų maišus buvo per sudėtinga.

Po minėtos išpuolių serijos Š.S. buvo pripažintas nepakaltinamu. Tačiau, pernai vasarą išrašant jį iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės, konstatuota, kad jo būklė pagerėjo ir vietoj stacionarinio gydymo galima skirti ambulatorinį.

Neatmetama, kad prieš surengiant naują išpuolį Š.S. diagnozuota psichikos liga, nevartojant skirtų vaistų, galėjo vėl paūmėti. O jo sugrįžimo į „Kauno grūdus“ vakarą dangaus skliaute kabėjo priešpilnis. Be to, ne per seniausiai Gdanske, panaudojus peilį, buvo įvykdytas išpuolis prieš vietinį merą, sukrėtęs net ir tokių sveikatos problemų neturinčius asmenis.

Užburtas ratas

Atlikus tarnybinį patikrinimą dėl tarnybinio ginklo panaudojimo sulaikant Š.S., konstatuota, kad jį sužeidusi pareigūnė atliko viską taip, kaip privalėjo.

Š.S. sveikatos būklę po jo sulaikymo vertinusiems ekspertams šį kartą užteko tik pokalbio su juo, po kurio konstatuota, kad vėl būtinas priverstinis gydymas.

Kauno apylinkės teismas, kurio prašoma vėl taikyti Š.S. priverčiamojo medicininio poveikio priemones, ketina spręsti šį klausimą mėnesio pabaigoje. Tačiau, šiame teismo posėdyje dalyvaus tik ekspertai, nukentėjusieji ir liudytojai. Š.S. – Rokiškio psichiatrijos ligoninėje jau nuo naujo ekspertų verdikto apie jam diagnozuotos ligos paūmėjimą.

Deja, pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius įstatymus, minėtos Rokiškio ligoninės specialistai ir vėl kas pusmetį turės atsiskaityti teismui apie Š.S. gydymą bei to įtaką jo sveikatos būklei. O teismas vėl turės spręsti, ar būtina jį toliau gydyti stacionare ar ir vėl galima skirti ambulatorinį gydymą.