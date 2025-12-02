Sostinės policija pradėjo tyrimą dėl smurto prieš mažametį

Kaip pranešė teisėsauga, tyrimas buvo pradėtas pirmadienį sulaukus pranešimo, kuriama nurodyta, kad Vilniuje esančiuose namuose galimai smurtaujama prieš 2019 metais gimusį vaiką.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Dar du smurto atvejai prieš mažamečius fiksuoti Panevėžio apskrityje.
Kaip pranešė policija, pirmadienio vakarą, apie 18 val., pranešta, kad Tulpių gatvėje 1983 metais gimęs vyras sukėlė fizinį skausmą mergaitei, gimusiai 2014 metais.
Antras smurto atvejis fiksuotas lapkričio pabaigoje. Teisėsaugos duomenimis, lapkričio 28 dieną apie 13 val. Biržų rajone, Vabalninke, 1964 metais gimusi moteris sukėlė fizinį skausmą mažamečiui, gimusiam 2014 metais.
Abiem atvejais policija taip pat pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
