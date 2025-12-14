Kėdainių rajone per gaisrą sudegė ūkinis pastatas, automobilis, keturratis

Anot pranešimo, Šlapaberžės kaime, Parko gatvėje apie 17 val. pranešta, jog atvira liepsna degė pastatas.
Kėdainių rajone šeštadienį per gaisrą sudegė ūkinis pastatas, automobilis, keturratis, skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).
Anot pranešimo, Šlapaberžės kaime, Parko gatvėje apie 17 val. pranešta, jog atvira liepsna degė pastatas.
PAGD duomenimis, sudegė pastatas, viduje buvęs lengvasis automobilis „Citroen C4“, keturratis, kiti buitiniai prietaisai.
Įvykis tiriamas.
