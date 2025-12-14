 Kėdainių rajone per gaisrą sudegė ūkinis pastatas, automobilis, keturratis

Kėdainių rajone per gaisrą sudegė ūkinis pastatas, automobilis, keturratis

2025-12-14 13:25
BNS inf.

Kėdainių rajone šeštadienį per gaisrą sudegė ūkinis pastatas, automobilis, keturratis, skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Kėdainių rajone per gaisrą sudegė ūkinis pastatas, automobilis, keturratis
Kėdainių rajone per gaisrą sudegė ūkinis pastatas, automobilis, keturratis / Asociatyvi BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Anot pranešimo, Šlapaberžės kaime, Parko gatvėje apie 17 val. pranešta, jog atvira liepsna degė pastatas.

PAGD duomenimis, sudegė pastatas, viduje buvęs lengvasis automobilis „Citroen C4“, keturratis, kiti buitiniai prietaisai.

Įvykis tiriamas.

Šiame straipsnyje:
gaisras
gaisras Kėdainių rajone

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų