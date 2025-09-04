Kėdainių gatvėje avariją matę liudininkai: BMW „driftas“ nepavyko

Įvykį rugsėjo 3 d., prieš vidurnaktį, užfiksavę ir nuotraukomis feisbuke pasidaliję liudininkai teigė, kad Kėdainių gatvės įkalnė buvo nepravažiuojama bei įvardijo, kodėl. „BMW driftas nepavyko. Išlipę aiškinosi ir kumščiais“, – pasakojo jie. „Mačiau, kad baltos spalvos automobilį vairavo jaunas vairuotojas, o tą, į kurį trenkėsi, – senjoras. Gaila niekuo dėtų žmonių, kurie papuola kvailiams ant kelio“, – piktinosi internautai.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistams ketvirtadienio rytą susisiekus su Kauno apskrities pareigūnais, jie teigė, kad dėl avarijos buvo gauti du pranešimai. Pirmasis iš jų – 22.58 val. ir 23.30 val. Kaip teigta, Kėdainių gatvėje, kylant į kalną, susidūrė „Renault“, „Peugeot“ ir BMW.
Paaiškėjo, kad BMW vairavo vyras, gimęs 2006 metais, „Peugeot“ vairuotojas – gimęs 1959 metais, „Renault“ vairavo vyras, gimęs 1995 metais. Per avariją žmonės nenukentėjo, vairuotojai – blaivūs.
Jie susipildė eismo įvykio deklaraciją.
