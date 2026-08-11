Iš kavinės tualeto su narkotikais – į automobilį: kelionė baigėsi policijos rankose

Kaip antradienį pranešė Generalinė prokuratūra, įkalinimas asmenims skirtas liepos 23-iosios nuosprendžiu. Jis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Bylos duomenimis, 2022 metų lapkritį 34 metų kaunietis Nikita Cvetkovas į Kaune esančios kavinės teritoriją automobiliu atgabeno labai didelį kiekį – 580,9 g – gryno amfetamino ir paliko jį lauko tualete.
Vėliau šią medžiagą paėmęs 28 metų Vitalijus Demčenkovas, veikdamas pagal susitarimą su 38 metų Mantu Stanceliu, automobiliu gabeno amfetaminą Vilniaus kryptimi, kai buvo sustabdytas policijos pareigūnų.
Nustatyta, kad kaltinamieji V. Demčenkovas, M. Stancelis ir Edgaras Grikinis bute Vilniuje laikė amfetaminą ir ruošė jį platinti mažesniais kiekiais. Dalis medžiagos buvo išvežta platinimui, o 0,6 g amfetamino liko bute ir buvo rasta atlikus kratą. Kauniečio N. Cvetkovo gyvenamojoje vietoje taip pat buvo rasta 7,5 g kokaino.
Be to, policijos pareigūnams atlikus kratas 40 metų E. Grikinio gyvenamojoje vietoje ir automobilyje, rasti labai dideli kiekiai psichotropinių medžiagų – 629,8 g gryno MDMA, 0,6 g gryno amfetamino ir 18,6 g gryno mefedrono.
Dalis šių medžiagų buvo gabenama automobiliu Vilniuje, o likusi dalis laikoma gyvenamojoje vietoje. Garaže taip pat rasti šaunamieji ginklai ir 410 įvairaus kalibro šaudmenų, kuriuos E. Grikinis ir M. Stancelis laikė neturėdami tam teisės.
Tyrimo duomenimis, 49 metų Tomas Polita 2023 metų rugsėjį į Vilniuje esančią automobilių stovėjimo aikštelę atgabeno labai didelį kiekį narkotinės medžiagos – 234,9 g kokaino. Šis perduotas nusikaltimą imituojančiam asmeniui, kuris kokainą įgijo M. Stancelio interesais.
Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Kauno apygardos prokurorė Nomeda Urbonavičienė, tyrimą atliko Lietuvos kalėjimų tarnybos kriminalistai.
(be temos)
(be temos)