Kauno ugniagesiai skubėjo į pagalbą rūsių, požeminių konteinerių ir garažų „kaliniams“

Minėtas 61-erių metų pakaunės gyventojas, galimai vaikystėje svajojęs tapti ugniagesiu gelbėtoju, pradėjo vaikyti tikruosius šios sunkios ir pavojingos profesijos atstovus šeštadienio vidurdienį.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie tos paros iškvietimus informuoja, kad 11.04 val. buvo gautas pranešimas, jog Samylų seniūnijos Laumėnų kaime esančioje Luknės gatvėje vyras įkrito į rūsį ir negali išlipti.
Atvykus nurodytu adresu, nelaimėlis rastas sėdintis minėtame rūsyje, į kurį vedė apie dviejų metrų ilgio mediniai laiptai, ant kėdės. Ir nepatyręs jokių sužalojimų.
Netrukus paaiškėjo, kad jis pats skambino ir į Bendrąjį pagalbos centrą. O į pagalbą jam pasiųstiems ugniagesiams gelbėtojams šis rūsio „kalinys“ teigė, kad atėjo čia patikrinti hidroforo. Ir nesulaukęs, kol jo pradės ieškoti netrukus grįžti į namus turėjusi žmona, nusprendė išsikviesti pagalbon specialiąsias tarnybas.
Tada ugniagesiai gelbėtojai išvedė jį iš rūsio ir išskubėjo savo keliais. Tačiau nepraėjus nė parai – sekmadienį, 10.44 val., vėl buvo gautas pranešimas apie minėtame rūsyje esantį žmogų, kuris negali išlipti.
Šį kartą padėjus šiam neadekvačiai besielgiančiam asmeniui saugiai iš ten išlipti, jis jau perduotas policijai ir medikams, nors ir vėl jokių sužalojimų jo apžiūros metu nekonstatuota. Įtariama, kad susidurta su kažkokiais kitais sveikatos sutrikimais.
Šeštadienį, 13.29 val., remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestine apie tos paros iškvietimus, vykta gelbėti ir Kaišiadoryse, Gandriuko take, į požeminį konteinerį įkritusį vyrą.
Apie tai pranešęs asmuo teigė, kad jis negali išlipti, nes susižalojo koją. Ir buvo linkęs pridėti, kad nelaimėlis dažnai rausiasi šiukšlių konteineriuose.
Atvykus nurodytu adresu, požeminio šiukšlių konteinerio „kalinys“ rastas akivaizdžiai neblaivus. Ir panašu, kad tai buvo priežastis, kodėl jis negalėjo iš ten išlipti, galimai įkritęs, kai besirausdamas, prarado pusiausvyrą. Jį iškėlus, pirminiais duomenimis, jokia kojos trauma nefiksuota.
Sekmadienį, 15.04 val., Kauno ugniagesiams gelbėtojams teko traukti žmogų ir iš garažo duobės Šiaurės prospekte. Ir tai buvo pats rimčiausias šios serijos pranešimas, nes nelaimėliui tikrai reikėjo profesionalios specialių jų tarnybų pagalbos.
Remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestine, atvykus nurodytu adresu, 47-erių metų nelaimėlis, įkritęs į garažo duobę ir negalintis iš jos išlipti, rastas sąmoningas. Jis saugiai iškeltas, uždėjus kaklo įtvarą ir imobilizavus ant specialiųjų kietųjų neštuvų, dar vadinamų traumos lenta. Ir perduotas greitosios medikams.
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