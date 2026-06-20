 Kauno rotušės aikštėje – agresyvus neblaivaus vyro elgesys: medikams prireikė policijos pagalbos

Kauno rotušės aikštėje – agresyvus neblaivaus vyro elgesys: medikams prireikė policijos pagalbos

2026-06-20 10:45 kauno.diena.lt inf.

Šeštadienio rytą į iškvietimą Kauno senamiestyje dėl agresyviai besielgusio vyro lėkė ir medikų brigada, ir policijos pareigūnai.

<span>Kauno rotušės aikštėje – agresyvus neblaivaus vyro elgesys: medikams prireikė policijos pagalbos</span>
Kauno rotušės aikštėje – agresyvus neblaivaus vyro elgesys: medikams prireikė policijos pagalbos / Skaitytojo nuotr.

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Apie specialiųjų tarnybų sujudimą birželio 20-osios rytą Kauno rotušės aikštėje portalą kauno.diena.lt informavo skaitytojas. 

„Čia dirbanti moteris, pamačiusi ant suoliuko miegantį pamėlusį vyrą, iškvietė medikus. Jiems atvykus ir pradėjus vyrą žadinti, jis pradėjo muštis. Medikai iškvietė policiją“, – pasakojo kaunietis.

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, 9.29 val. medikai jiems pranešė, kad neblaivus vyriškis elgiasi agresyviai. 

Žurnalistams susisiekus su Greitosios medicinos pagalbos stoties budinčia darbuotoja ir pasiteiravus, ar dėl minėto vyro elgesio nukentėjo medikai, apie įvykį ji nedetalizavo.

Kol kas neaišku, ar viešosios tvarkos pažeidimu įtariamą vyrą policijos pareigūnai išsivežė. Pajėgos tebedirba įvykio vietoje.

Šiame straipsnyje:
kauno rotušės aikštė
viešosios tvarkos pažeidimas
agresyvus vyras
policija
medikai

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Komentarai

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Komentarai

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Kam
Ta greitoji kad nosy mėlyną pamatė kažkokia prietranka
0
-2
Visiškai
Tuščias,nereikalingas straipsnis
4
0
Protintojas
Akivaizdus susidorojimas su žmogumi, kuris tiesiog nepatiko... O tarp kitko pagulėti ant suoliuko vasarą joks įstatymas nedraudžia... Ar kad jis įkyruolę nuo savęs toliau pasiuntė ar rėksnę purtytotoją stumtelėjo skaitosi agresyviai smurtavo?!
6
-4
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