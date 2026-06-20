Kauno rotušės aikštėje – agresyvus neblaivaus vyro elgesys: medikams prireikė policijos pagalbos

Apie specialiųjų tarnybų sujudimą birželio 20-osios rytą Kauno rotušės aikštėje portalą kauno.diena.lt informavo skaitytojas.
„Čia dirbanti moteris, pamačiusi ant suoliuko miegantį pamėlusį vyrą, iškvietė medikus. Jiems atvykus ir pradėjus vyrą žadinti, jis pradėjo muštis. Medikai iškvietė policiją“, – pasakojo kaunietis.
Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, 9.29 val. medikai jiems pranešė, kad neblaivus vyriškis elgiasi agresyviai.
Žurnalistams susisiekus su Greitosios medicinos pagalbos stoties budinčia darbuotoja ir pasiteiravus, ar dėl minėto vyro elgesio nukentėjo medikai, apie įvykį ji nedetalizavo.
Kol kas neaišku, ar viešosios tvarkos pažeidimu įtariamą vyrą policijos pareigūnai išsivežė. Pajėgos tebedirba įvykio vietoje.
(be temos)
(be temos)
(be temos)