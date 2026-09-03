Kauno rajono angare rasta 213 šovinių

Pareigūnų duomenimis, 12-ojo kalibro šoviniai rasti ir paimti trečiadienį, apie 16.10 valandą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Kauno rajone, Karkiškių kaime, angare, rasta dėžutė su 213 šovinių, ketvirtadienį pranešė policija.
Pareigūnų duomenimis, 12-ojo kalibro šoviniai rasti ir paimti trečiadienį, apie 16.10 valandą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
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