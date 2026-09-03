 Kauno rajono angare rasta 213 šovinių

Kauno rajono angare rasta 213 šovinių

2026-09-03 07:28
BNS inf.

Kauno rajone, Karkiškių kaime, angare, rasta dėžutė su 213 šovinių, ketvirtadienį pranešė policija.

<span>Kauno rajono angare rasta 213 šovinių</span>
Kauno rajono angare rasta 213 šovinių / Asociatyvi J. Kalinsko / BNS nuotr.

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Pareigūnų duomenimis, 12-ojo kalibro šoviniai rasti ir paimti trečiadienį, apie 16.10 valandą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

Šiame straipsnyje:
Kauno rajonas
Karkiškių kaimas
angaras
šoviniai

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