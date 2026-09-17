Kauno rajone pažeistas dujų vamzdis, iš aplinkinių namų evakavosi gyventojai

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, 15.57 val. gautas pranešimas, kad Kauno rajone, Garliavoje, Žemojoje gatvėje, atliekant kasimo darbus, pažeistas dujų vamzdis, veržiasi dujos.
Paaiškėjo, kad buvo pažeistas magistralinis dujų vamzdis, girdėjosi šnypštimas, jautėsi stiprus dujų kvapas.
Teritorija 100 metrų spinduliu aptverta STOP juosta, iš aplinkinių namų evakavosi penki gyventojai. Dėl saugumo buvo pasiruošta gesinti.
Ugniagesiai pabudėjo, kol atvyko dujų avarinė tarnyba.
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