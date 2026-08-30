 Kauno rajone automobilis sužalojo mažylę

Kauno rajone automobilis sužalojo mažylę

2026-08-30 10:30
BNS inf.

Kauno rajono Kulautuvos miestelyje automobilis sužalojo mažametę. 

<span>Kauno rajone automobilis sužalojo mažylę</span>
Kauno rajone automobilis sužalojo mažylę / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

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