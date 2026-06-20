Kauno centriniame pašte degė statybinė įranga

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, pranešimas apie gaisrą gautas maždaug 14 valandą.
Ugniagesių žiniomis, dirbant pastate užsidegė statybinis džiovintuvas. Įvykio metu apdegė du kvadratiniai metrai palangės ir lango rėmo, nudegė plastikinė plėvelė, kuria buvo uždengtas langas.
Kaip rašė BNS, centrinio pašto pastatą už beveik 10 mln. eurų rekonstruoja bendrovė „Ekstra statyba“. Darbus planuojama baigti 2027 metų vasarą, tuomet čia įsikurs Nacionalinis architektūros institutas.
Bendra projektavimo ir rangos darbų vertė siekia apie 16,5 mln. eurų, didžioji dalis projekto finansuojama Europos Sąjungos (ES) lėšomis.
1932 metais pagal inžinieriaus Felikso Vizbaro projektą pastatyti Kauno centrinio pašto rūmai yra nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektas.
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