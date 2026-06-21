 Kauno centre „CityBee“ automobilis kliudė medį: vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino

Kauno centre „CityBee“ automobilis kliudė medį: vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino

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2026-06-21 10:42 kauno.diena.lt inf.

Portalo kauno.diena.lt skaitytojas užfiksavo Kauno centre įvykusios eismo nelaimės padarinius.

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Eismo nelaimė įvyko Kęstučio ir I. Kanto gatvių sankryžoje.

Kauno policijos atstovas teigė, kad apie eismo įvykį pranešta 06.19 val.

„CityBee“ automobilis kliudė medį. Vairuotojas nustatinėjamas. Kai policijos pareigūnai atvyko, vairuotojo nebuvo“, – teigė policijos atstovas. 

Per eismo nelaimę žmonės nesužaloti.

Kaip matyti skaitytojo atsiųstuose vaizdo įrašuose, automobilis buvo išvežtas. Kai kuriems vairuotojams – taip pat ir viešojo transporto – teko šiek tiek luktelti, kol galės toliau tęsti kelionę.

Skaitytojo vaizdo įrašas.

Policija tiria avarijos aplinkybes.

Anot policijos atstovo, sekmadienio rytas buvo gana ramus. „Nėra jokių rezonansinių ir sunkių įvykių“, – teigė pašnekovas.

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CityBee kliudė medį
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