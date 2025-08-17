Kauno autobusų stotyje pervažiuota senolė: vaizdo įraše – šiurpios nelaimės akimirkos

Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip moteris guli ant žemės – ją pervažiavęs mikroautobusas.
Prie nelaimėlės greitai pribėga keli vyrai. Panašu, kad vairuotojas dar nesupranta, kad užvažiavo ant moters, transporto priemone jis dar šiek tiek pavažiuoja į priekį, tad į pagalbą suskubę vyrai jį apie tai tuoj pat įspėja.
Nors padėti norinčiųjų incidento vietoje netrūksta, laukiama specialiųjų tarnybų – moteris prispausta, tad gelbėjimą privalo atlikti profesionalai.
Užfiksuota, kaip į įvykio vietą atskuba ugniagesiai, greitoji pagalba bei policija.
„Kauno dienai“ policijos budėtojas papasakojo, kaip įvyko nelaimė. Anot pareigūnų, už atbulomis važiavusio autobuso stovėjo 1936 m. gimusi moteris. 1961 m. gimęs vairuotojas moters nepastebėjo ir ją partrenkė. Pirminiais duomenimis, buvo pervažiuota jos koją.
Kojos traumą patyrusi 89-erių senolė perduota medikams.
