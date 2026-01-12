Kauno apygardos teismas skelbs sprendimą dėl Vytauto Gapšio lygtinio paleidimo

Lygtinio paleidimo komisija pernai atsisakė jį paleisti lygtinai. Šį sprendimą V. Gapšys apskundė Kauno apylinkės teismui. Gruodį skundas buvo atmestas. Tada nuteistasis su skundu kreipėsi į Kauno apygardos teismą.
Kauno apylinkės teismas konstatavo, kad V. Gapšio neatliktos bausmės dalis, kai jis kalinamas už didelį pavojų visuomenei keliančius nusikaltimus, neleidžia daryti išvados, kad nuteistojo taisymasis laisvės atėmimo vietoje jau yra baigtas.
Teismas sutiko su V. Gapšio skundo argumentais, kad formalus pagrindas jam taikyti lygtinį paleidimą egzistuoja, o pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika vertintina kaip žema, bet „tai dar nėra absoliutūs pagrindai lygtiniam paleidimui“.
Kaip pabrėžė teismas, V. Gapšys atlieka laisvės atėmimo bausmę už sunkių nusikaltimų padarymą, buvo viešasis asmuo, valstybės tarnautojas, kuriam keliami aukšti moralės ir sąžiningumo reikalavimai, tačiau užimdamas šias pareigas atliko korupcinio pobūdžio nusikaltimus, nors tai ir negali būti laikoma pagrindu atsisakyti taikyti lygtinį paleidimą.
Naujienų portalas „15min“ rugsėjo pabaigoje rašė, kad „MG grupės“ politinės korupcijos byloje nuteisti buvę politikai V. Gapšys, Eligijus Masiulis ir verslininkas Raimondas Kurlianskis kasdien gali palikti bausmės atlikimo vietą ir turi darbus laisvėje.
Šie nuteistieji dirba už įkalinimo įstaigos ribų, jiems taikomos elektroninio stebėjimo priemonės.
Pagal Bausmių vykdymo kodeksą, 4–10 metų laisvės atėmimą atliekantys nuteistieji gali būti lygtinai paleisti, kai atlieka pusę jiems paskirto laisvės atėmimo. Jei nuteistasis sutinka, kad jam būtų taikoma intensyvi priežiūra, šis terminas gali būti trumpinamas dar iki devynių mėnesių.
Teismo duomenimis, V. Gapšys sutinka, kad jam būtų taikoma intensyvi priežiūra.
V. Gapšys kartu su minėtais nuteistaisiais laisvės atėmimo bausmę atlieka nuo 2023-iųjų lapkričio pabaigos, kai Lietuvos apeliacinis teismas pripažino juos kaltais dėl korupcijos.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2024-ųjų spalį patvirtino V. Gapšio kaltę, skirdamas jam kiek švelnesnę ketverių metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę vietoje apeliacinės instancijos skirto puspenktų metų kalėjimo.
Drauge šioje korupcijos byloje nuteisti buvę parlamentarai Šarūnas Gustainis ir Gintaras Steponavičius bei trys juridiniai asmenys – Liberalų sąjūdis, Darbo partija ir „MG grupė“.
