Kaune ugniagesiai gelbėjo purve iki kelių įklimpusią moterį

Apie 19. 40 val. Priėmimo skyriaus darbuotoja pranešė, kad ligoninės kieme, statybvietėje, moteris įklimpo purve, negali išlipti.
Atvykę ugniagesiai gelbėtojai padėjo senyvo amžiaus moteriai, įklimpusiai purve iki kelių, išlipti.
Kaune, Josvainių gatvėje, pirmadienio vakarą ugniagesiai gelbėjo purve įklimpusią moterį, antradienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
