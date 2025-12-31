 Kaune toliau siaučia mašinų vagys

Kaune toliau siaučia mašinų vagys

pavogta ir brangi „Toyota“
2025-12-31 09:01
ELTOS inf.

Antradienį pastebėta, jog iš stovėjimo aikštelės Kaune, Pramonės prospekte, pavogtas automobilis, praneša Policijos departamentas.

Kaune toliau siaučia mašinų vagys
Kaune toliau siaučia mašinų vagys / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tai, kad 2019 m. pagaminto automobilio „Toyota RAV4“ nebėra, pastebėta antradienį apie 2 val.

Pareigūnų duomenimis, nuostoliai siekia 33 tūkst. eurų. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. 

Šiame straipsnyje:
Toyota
vagystė
vagystė Kaune
pavogtas automobilis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų