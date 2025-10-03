Kauno policijos pareigūnai aiškinasi, kas nesusimokėjo už akinius

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK), rugpjūčio 6 d., apie 19 val., Kaune, Islandijos pl., iš parduotuvės pavogti akiniai.
Padaryta turtinė žala siekia 179 eurus
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojų, atpažįstančių šį asmenį, žinančių jo buvimo vietą ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 497 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 5 d. gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
