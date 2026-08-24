 Kaune sunkiai sužalotas vyras – pareigūnai ieško šių jaunuolių

Kaune sunkiai sužalotas vyras – pareigūnai ieško šių jaunuolių

vaizdo įrašas
2026-08-24 14:52 kauno.diena.lt inf.

Kauno kriminalistai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir prašo visuomenės pagalbos.

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Kaip pranešė Kauno policija, birželio 27 d. apie 3.35 val. Kaune, Vilniaus g., buvo sunkiai sužalotas vyras. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šiuos asmenis, žinančius jų buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus pareigūnus telefonu +370 700 63 638 arba el. paštu [email protected].

Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo. Už tai gresia laisvės atėmimas iki dešimties metų.

Šiame straipsnyje:
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Komentarai

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nu
Tai dar nesugavo tų bomžinių suskelių? Utilizuot tokius, iš jų visvien nebus žmonių.
2
0
Nesupratau
Visi čia tuos jaunuolius nori pasodinti, nubausti. Iš straipsnelio visai neseka, kad tai jie nusikalto. Policija tik teigia, kad jie gali turėti reikšmingos informacijos tyrimui. Gal tiesiog tuo metu ėjo pro šalį, matė kas nusikalto? Už tai gal dar nereikėtų sodinti?
1
0
Voverė
Nu jo, teisėsauga. Kitą kartą po dvejų metų paskelbkit paiešką. Apskritai gal reikėtų atkurti nepilnamečių kolonijas, gal ir mirties bausmę sugrąžinti. Dabar juk kiekvienas pacukas išsidirbinėja. Gestapai visokie ir panašūs vis į laisvę veržiasi - teisėsaugai aukščiausio rango atrodo normalu. Ar buvo apskritai Lietuvoje kada nors normalu. Kokia tauta, tokia ir valstybė. Tokie ir pacukai.
2
0
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