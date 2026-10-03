Kaune siautėjo vandalai: pilies prieigose esančios raidės atsidūrė automobilių stovėjimo aikštelėje

Kauno senamiesčio vaizdais ir išnešiotomis raidėmis su portalo kauno.diena.lt pasidalino skaitytojas.
Kada tiksliai raidės suniokotos ir išnešiotos nėra aišku.
Kauno senamietis šeštadienio rytą miestiečius ir jo svečius pasitiko nuniokotas. Pilies prieigose miesto pavadinimą žyminčios raidės buvo nuverstos ir išnešiotos.
Kauno senamiesčio vaizdais ir išnešiotomis raidėmis su portalo kauno.diena.lt pasidalino skaitytojas.
Kada tiksliai raidės suniokotos ir išnešiotos nėra aišku.
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