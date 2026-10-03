 Kaune siautėjo vandalai: pilies prieigose esančios raidės atsidūrė automobilių stovėjimo aikštelėje

Kaune siautėjo vandalai: pilies prieigose esančios raidės atsidūrė automobilių stovėjimo aikštelėje

2026-10-03 10:42 kauno.diena.lt inf.

Kauno senamietis šeštadienio rytą miestiečius ir jo svečius pasitiko nuniokotas. Pilies prieigose miesto pavadinimą žyminčios raidės buvo nuverstos ir išnešiotos.

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Kauno senamiesčio vaizdais ir išnešiotomis raidėmis su portalo kauno.diena.lt pasidalino skaitytojas. 

Kada tiksliai raidės suniokotos ir išnešiotos nėra aišku. 

 

Šiame straipsnyje:
kaunas
Kauno senamiestis
vandalizmas

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