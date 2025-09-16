 Kaune pavogtas prabangus „Mercedes-Benz“

Kaune pavogtas prabangus „Mercedes-Benz“

2025-09-16 08:46
BNS inf.

Kaune, Partizanų gatvėje, pavogtas automobilis „Mercedes-Benz GLE 450“, pirmadienį pranešė Kauno apskrities policija.

Kaune pavogtas prabangus „Mercedes-Benz“
Kaune pavogtas prabangus „Mercedes-Benz“ / Redakcijos montažas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų