 Kaune pavogtas automobilis

Kaune pavogtas automobilis

2025-10-11 08:57
BNS inf.

Kaune penktadienį pavogtas automobilis.

Kaune pavogtas automobilis
Kaune pavogtas automobilis / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Kaip praneša policija, 4.09 val. M. Gimbutienės gatvėje pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Kia Sorento“, pagamintas 2016 metais.

Nuostolis – 15 tūkst. eurų, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
pavogtas automobilis
Kia Sorento
automobilio vagystė Kaune

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų