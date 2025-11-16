 Kaune girtas vairuotojas nuvažiavo nuo kelio

Pakaunėje kitas vairuotojas atsitrenkė į stulpą
2025-11-16 11:56 kauno.diena.lt inf.

Šeštadienį Kauno apskrities policijos pareigūnams įkliuvo ne vienas neblaivus vairuotojas. 

Kaune girtas vairuotojas nuvažiavo nuo kelio / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, lapkričio 15 d., apie 13.40 val., Kaune, Karaliaus Mindaugo prospekte, automobilį „Kia“ vairavo neblaivus 42-ejų vyras.

 Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,57 prom.

Apie 21.40 val. Kauno rajone, Mastaičių kaime, automobilis VW, vairuojamas 50-mečio neblaivaus vyro, atsitrenkė į apšvietimo stulpą. 

Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,31 prom.

Apie 22.15 val. Kaune, Liucijanavos gatvėje, nuo kelio nuvažiavo automobilis „VW Passat“. 40-mečiui vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,29 prom.

