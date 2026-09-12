 „Kaunas Pride“ eitynėse – protestuotojai, keletas jų – suimti

„Kaunas Pride“ eitynėse – protestuotojai, keletas jų – suimti

„Uždarė, už ką b**t“
2026-09-12 13:09
Justas Pridotkas

Prie Kauno miesto savivaldybės pastato susirinko protestuotojai. Suimta asmenų, kurie su savimi turėjo peilių, pirotechnikos.

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Nuo politikos
iki kultūros

Protestuotojai per garsines kolonėles leido grėsmingą muziką, laikė Lietuvos valstybines ir istorines vėliavas.

Per girdimą muziką leisti ir įrašyti nacionalistiniai pranešimai.

Dalis protestuojų laikė iškėlę kryžius, Jėzaus paveikslą.

Buvo girdimos tokios frazės ir skanduotės: „Kaip jums negėda“, „jūs žudote Lietuvą“, „Lietuva – katališka“, „satany straight to hell“ ir panašiai.

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„Kaunas Pride“ eitynės
„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

„Kaunas Pride“ eitynės

Eitynių dalyviai atsakė skanduote „gėda, gėda, gėda“ ir „so-so-solidarumo“.

Kai kurie protestuotojai laikė plakatus su įžeidžiančiais užrašais kaip „vaikai per užpakalį negimsta“.

Dalis jų bandė nuvyti fotografus ir kitus žiniasklaidos atstovus, neleisti filmuoti.

Įsikišo pareigūnai ir paaiškino, kad žurnalistai tokią teisę turi.

Eitynių dalyviams grįžtant tuo pačiu keliu atgal, protestuotojai bandė vesti dialogą. 

Vienas protestuotojas buvo suimtas pareigūnų, teigė, kad tik „ėjo į parduotuvę nusipirkti mineralinio“, žodžius lydėjo rusiški keiksmažodžiai. 

„Uždarė, už ką b**t“, – keikėsi vyras.

Į Kauno policijos įstaigas pristatyti šeši asmenys
Pareigūnų duomenimis, prieš prasidedant renginiui į komisariatą pristatyti keli asmenys, du iš jų pareigūnams sukėlė įtarimų. 

Pas vieną iš sulaikytų asmenų rasta pirotechnikos, pas kitą – keletas peilių. 
Trečias asmuo sulaikytas, nes eisenai judant link Kauno miesto savivaldybės į policijos tarnybinį automobilį metė kiaušinį. 

Šiame straipsnyje:
Kaunas Pride
eitynės
paradas

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Komentarai

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Komentarai

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tikrai
nepavyko papūgaičikams mitingas, dalyvių mažai, cha cha cha, kauniečių išsigando? Policijos daugiau negu jų, puiku, manau Kaune daugiau nebus tų cirkų, pasivaikščiojot ir užteks, aleliuja
1
0
NEPAVYKO
Kaune vaivorykštinių eitynėse susirinko vos apie 500 žmonių. Ir tai kas antras kalbėjo angliškai, buvo ne vietinis. Tai - visiškas pravalas. Ir tai gera žinia Kaunui - mutantų čia daug dar neprisiveisė.
15
-1
Klausimas
O ką daryti su vyriausybės šeimų palaikymo ir gimstamumo didinimo programa, tai ją protestuotojai ir gynė?
6
0
Visi komentarai (45)
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