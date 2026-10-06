 Kariškas vaizdelis: policiją išsikvietus auka pasislėpė, o jos skriaudiką vos sutramdė du pareigūnai

Kariškas vaizdelis: policiją išsikvietus auka pasislėpė, o jos skriaudiką vos sutramdė du pareigūnai

2026-10-06 17:26 kauno.diena.lt inf.

Šiandien apie 15 val. prie parduotuvės „Iki – Pasimatymas“ buvę portalo kauno.diena.lt skaitytojai, netikėtai tapę dviejų policijos pareigūnų grumtynių su jaunu vyru liudytojais, teigia tokios keiksmažodžių tirados, kokia svaidėsi pastarasis, dar nebuvo girdėję. Kaip ir nematę tokio įsiutusio žvėries tramdymo. Tiesa, jų portalui atsiųstose nuotraukose iš įvykio vietos jau įamžinta pati šio įvykio kulminacija – kai policinkė su policininku, pagaliau uždėję sutramdytajam antrankius, jau sodina šį į savo tarnybinį automobilį.

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Nuo politikos
iki kultūros

Kauno policijos atstovė portalui kauno.diena.lt teigė, kad minėtu V. Krėvės prospekto adresu jos kolegos iškubėjo, užregistravus moters pranešimą, kad prieš ją smurtauja pažįstamas vyras.

Tačiau pareigūnams atvykus, jokia moteris jų nepasitiko. Nepavyko policininkams prisiskambinti ir pranešėjos telefono numeriu.

Tačiau jos nurodytoje vietoje buvo pastebėtas neblaivus asmuo, kuris netrukus įpūtė į pareigūnų alkoholio matuoklį net 3,14 promiles. Ir, anot liudytojų, nepaisant nustatyto sunkaus girtumo dar sugebėjo įnirtingai priešintis dviem pareigūnmas.

Policijos atstovės žiniomis, minėtas asmuo, gimęs 1993 m., sulaikytas nebuvo. Jam tik surašytas administracinio nusižengimo protokolas už pakartotinį pasirodymą neblaiviam viešosiose vietose savo būkle įžeidžiant žmogaus orumą ir dorovę, už ką numatyta bauda nuo 100 iki 200 eurų.

Panašu, kad šis pareigūnų vos sutramdytas vyrukas buvo vėl paleistas į laisvę, vos surašius jam minėtą protokolą. Ir šį kartą pareigūnai buvo labai atlaidūs, nes į teisėtų jų reikalavimų nevykdymą pažiūrėta pro pirštus – anot policijos atstovės, už tai protokolas minėtam asmeniui nesurašytas. Tiesa, už tai Administraciniame nusižengimų kodekse numatyta bauda nuo 90 iki 140 eurų yra mažesnė už alkoholio vartojimą viešosiose vietose ar jau minėtą pasirodymą jo pavartojus, įžeidžiant savo išvaizda žmogaus orumą.

Panašu, kad šis trumpam sulaikytas kaunietis išvengs atsakomybės ir už tai, jog smurtavo prieš policiją iškvietusią moterį. Anot policijos atstovės, kad tai – tas pats asmuo, atskleidė šio atsakymai į jos kolegų klausimus, ar jis pažįsta pagalbą kvietusią moterį ir, kas čia nutiko. Sulaukta atsakymo, kad jiedu tiesiog konfliktavo.

Šiame straipsnyje:
Iki – Pasimatymas
V. Krėvės prospektas
sulaikymas
konfliktas
agresvus vyras
smurtas viešoje vietoje

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