 Kaišiadorių rajone mirė ant namo stogo dirbęs 80-metis

Kaišiadorių rajone mirė ant namo stogo dirbęs 80-metis

2026-06-19 09:00
Gytis Pankūnas (ELTA)

Kaišiadorių rajone ketvirtadienį mirė ant namo stogo dirbęs vyras, informavo ugniagesiai.

<span>Kaišiadorių rajone mirė ant namo stogo dirbęs 80-metis</span>
Kaišiadorių rajone mirė ant namo stogo dirbęs 80-metis / Asociatyvi J. Kalinsko/ELTOS nuotr.

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Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdybos duomenimis, 15.25 val. pranešta, kad Kaišiadorių rajone, Žaslių seniūnijoje, Neveliškių kaime, Neveliškių gatvėje, 80 metų amžiaus vyras darbavosi ant privataus namo stogo, jam pasidarė bloga. Nurodyta, kad vyras nereaguoja į aplinką.

Žmogus nukeltas nuo stogo iki ugniagesių atvykimo. Jo gaivinimą perėmė ugniagesiai ir tęsė, kol atvyko medikai. Atvykę medikai tęsė vyro gaivinimą, tačiau 16.06 val. konstatuota vyro (gim. 1945 m.) mirtis.

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Komentarai

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Komentarai

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Visi mirsim. Kas senesnis, o kas ir jaunesnis. Giltiné vaikšto aplink. Gerai, kai taip natūraliai, o ne kare , už žydų pelnus....
2
-1
Gerovė
Kai tik tokios Lietuvoje pencijos . Tai pusiau gyviems senukam reik lipt ir lopit
6
-1
Nukvakę
Tie seniai jaučiasi lyg jaunuoliai, durnizmui nėra ribų
3
-9
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