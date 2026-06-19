Kaišiadorių rajone mirė ant namo stogo dirbęs 80-metis

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdybos duomenimis, 15.25 val. pranešta, kad Kaišiadorių rajone, Žaslių seniūnijoje, Neveliškių kaime, Neveliškių gatvėje, 80 metų amžiaus vyras darbavosi ant privataus namo stogo, jam pasidarė bloga. Nurodyta, kad vyras nereaguoja į aplinką.
Žmogus nukeltas nuo stogo iki ugniagesių atvykimo. Jo gaivinimą perėmė ugniagesiai ir tęsė, kol atvyko medikai. Atvykę medikai tęsė vyro gaivinimą, tačiau 16.06 val. konstatuota vyro (gim. 1945 m.) mirtis.
(be temos)
(be temos)
(be temos)