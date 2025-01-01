 Jei atpažinote šį vyrą – praneškite policijai

Jei atpažinote šį vyrą – praneškite policijai

2025-11-04 12:29 kauno.diena.lt inf.

Kauno pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės ir prašo visuomenės pagalbos.

Anot policijos, rugpjūčio 2 d. apie 16.22 val. Kaune, Islandijos pl., iš parduotuvės pavogtos prekės už 299,99 eurų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komi-sariato pareigūnus telefonu +370 700 60 664 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.

