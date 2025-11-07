Vidury nakties ištuštino parduotuvės kasą: kaukėto vyro ieško policija

Anot policijos, spalio 23 d. apie 3.30 val. Kaune, Jotvingių g., iš parduotuvės kasos aparatų pavogti grynieji pinigai ir sulaužytas signalizacijos daviklis. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 497 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
