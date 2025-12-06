Įtariamam žudikui su minia kelią užkirtusi Dominyka papasakojo, kokius žodžius iš jo išgirdo

Dainavos mikrorajoną vienijančiose feisbuko grupėse gruodžio 5-ąją pradėjus plisti įrašams, kvietusiems visuomenę susitelkti, juos pastebėjo ir Dominyka. Moteris sakė nė akimirkai nesudvejojusi ir nusprendusi prisijungti prie pilietiškų gyventojų organizuojamos įtariamojo nužudymais paieškos.
„Aišku, tamsu, truputį baisu, nes jis neaišku, kur“, – prisiminusi lemiamo apsisprendimo akimirką atviravo pašnekovė.
Veiksmas – lyg filme
Pasak Dominykos, kauniečių susitelkimo pradžia ir ryžto, kad reikia kažką daryti, pliūpsnis buvo socialiniame tinkle pradėjusi plisti informacija apie tai, kad policininkai krečia daugiabutį šalia Kauno Juozo Urbšio gimnazijos, o vėliau ir tai, kad B. Mikutavičius vienos moters ir jos dukros buvo pastebėtas Kaune, Partizanų gatvėje, netoli daugiabučių projekto „Klevų namai“.
„Kai visi susirašėme ir išėjau į kiemą, atrodė taip lyg varžybose žaistų Kauno „Žalgiris“ – minios žmonių, daug policijos pareigūnų. Pasiskirstėme į grupeles, kad būtų saugiau. Pirmiausiai ėjome link Kalniečių parko pradžios, išsidėstėme ratu ir visi apsupome parką. Vaizdai, šviesos, žmonių riksmai ir adrenalino antplūdis. Dar negaliu atsigauti – viskas atrodė lyg filme“, – pasakojo moteris.
Įtariamasis, jos teigimu, ėjo pakampėmis – per Kalniečių parką link restorano „McDonald's“ ir degalinės „Viada“. Jo judėjimo kryptį sekė ir lokacijomis su kitais paieškos dalyviais dalijosi dvi pirmos B. Mikutavičių pastebėjusios moterys. Kai įtariamasis pasuko link S. Žukausko gatvės, jį sulaikė pilietiški vyrai.
Apsuptas ištarė žodžius
„Kai paskutinis vyras suriko: „Pagavom!“, bėgom iš paskos, nes nežinojom, kiek gyventojų toje vietoje yra iš viso, kad iš žmonių padarytume tarsi užkardą, ir jis nepabėgtų. Skambučių antplūdis policijai buvo didelis. Stovėjome ir laukėme. Ilgai laukti nereikėjo, nes policijos ekipažai važinėjo aplink. O civilių rūbais apsirengusių policininkų buvo ir tarp mūsų, kurie lakstė ir gaudė kartu“, – detalizavo Dominyka.
Paklausta, kokį B. Mikutavičių ji pamatė būdama pakankamai arti, moteris sakė, kad įtariamasis buvo nusiteikęs agresyviai, susirinkusiųjų minios klausė: „Ką jūs čia darote?“ ir tikino, kad tai – ne jis. „Sako: „Maldauju, baikit, aš nieko neatsimenu“. Visi buvo pikti, jis sulaukė ir smūgių. Gal kažkas ir buvo ne taip, bet padarytas didelis darbas. Žmones užvaldė adrenalinas dėl to, ką jis padarė, – negyvos dvi merginos, užuojauta jų tėvams“, – kalbėjo pilietiška kaunietė.
Pavyzdys kitiems miestams
Dominyka pridūrė – šaunuoliai ne tik tie žmonės, kurie dalyvavo paieškoje fiziškai, bet ir tie, kurie feisbuko grupėse dalijosi informacija apie lokacijas, kuriose buvo pastebėję judant B. Mikutavičių.
„Ačiū ir policijos pareigūnams, kad leido įsitraukti į visa tai, nes ieškotas asmuo – pavojingas. Džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti prie šios paieškos. Visada turime kovoti už savo bendruomenę. Kitiems miestams tai galėtų būti pavyzdys – Kaunas jau ne vieną kartą parodė, kad gali būti vieningas“, – pokalbį baigė pašnekovė.
Iš policijos – padėka
Padėką B. Mikutavičių sulaikiusiems kauniečiams skyrė ir policijos pareigūnai, surengę konferenciją, kurioje pranešė apie sėkmingą įtariamojo paieškos baigtį.
„Dėkojame gyventojams, kurie padėjo ir prisidėjo! Po ilgų ir įtemptų valandų visi galime įkvėpti ramiau. Dėkojame kiekvienam gyventojui, kuris pasitikėjo, dalijosi informacija ir palaikė policijos pareigūnus. Jūsų budrumas ir bendruomeniškumas – visada ypatingai svarbus. Ikiteisminis tyrimas toliau tęsiamas“, – sakė Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Abu tyrimai – sujungti
Primename, kad Kaune ketvirtadienį radus dviejų merginų kūnus, jų nužudymu įtariamas tas pats asmuo – B. Mikutavičius, kurio paieška buvo intensyviausiai vykdoma Kaune.
„Šiuo metu turimais pirminiais duomenimis, galime vertinti, kad tai yra vieno asmens nusikalstami veiksmai“, – dar vykdant įtariamojo paiešką penktadienį nurodė Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas.
Jo teigimu, abu ikiteisminiai tyrimai dėl nužudymo buvo sujungti.
„Veika kvalifikuota kaip tyčinis nužudymas, padarytas itin žiauriai. (...) Šiuo metu atliekami pirminiai ikiteisminio tyrimo veiksmai“, – sakė R. Bradūnas.
Ant abiejų aukų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos. Tikslus nužudymų laikas nustatinėjamas, preliminariai pirmasis nusikaltimas V. Krėvės prospekte įvykdytas apie 10–11 val., antrasis – Pramonės prospekto daugiabutyje – 12–13 valandą.
R. Bradūno pateiktais duomenimis, 22-ejų auka yra įtariamojo pusseserė, o vyresnę – 24-erių auką su asmeniu sieja buto nuoma.
Nužudymas sukrėtė bendruomenę
B. Mikutavičius yra kilęs iš Tauragės rajono Žygaičių kaimo. Kaimo bendruomenė sukrėsta dėl visoje šalyje nuskambėjusio nužudymo.
B. Mikutavičius baigė Žygaičių gimnaziją.
„Jie abu, tiek nužudyta mergaitė, tiek jis užaugo mūsų akyse. Negalime atitokti, visi čia išgyvena šoką“, – kalbėjo vietos žmonės.
Tiek aukos, tiek B. Mikutavičiaus šeimas vietiniai mini tik geru žodžiu.
„Abi šeimos labai normalios. Galite įsivaizduoti, kaip čia visi dabar jaučiasi. Visi yra sukrėsti“, – atsiduso viena iš gyventojų.
B. Mikutavičius dar turi brolį ir seserį.
„Šiuo metu net sunku įsivaizduoti, ką jaučia jo tėvai. Tiesa, tėtis gyvena dabar užsienyje, Beno tėvai buvo išsiskyrę“, – pasakojo vietiniai.
Nužudytosios mama: dar neturime kūno
Portalo žurnalistams telefonu atsiliepusi pirmosios nužudytos merginos mama pripažino, kad kol kas neturi jokių tikslių žinių apie kraupią nelaimę.
„Nieko mes nežinome. Dar neturime kūno“, – sunkiai rinkdama žodžius kalbėjo mama.
Ji prisipažino, kad neturėjo jėgų skaityti naujienų apie nužudymą, tačiau priėmė užuojautą ir širdingai padėkojo.
„Nepykite, bet dabar negaliu nieko pasakyti. Su dukra kalbėjome vakare ir dar iš ryto. O daugiau nieko nepasakysiu, atleiskite“, – kalbėjo moteris, sunkiai tvardydama jaudulį.
