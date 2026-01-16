Į butą dėl smurto atvykę Kauno policininkai rado ginklų ir narkotikų

Pasak Policijos departamento, sausio 15 d. apie 13.30 val. Kaune, Apuolės gatvėje, moters, gimusios 1976 metais, bute, policijos pareigūnai atlikinėdami pirminius ikiteisminio tyrimo veiksmus dėl smurto artimoje aplinkoje, kambaryje rado daiktą, panašų į savadarbį šaunamąjį ginklą.
Taip pat rastas plastikinis maišelis su augalinės kilmės medžiaga. Įtariama, kad tai – narkotinės medžiagos.
O atlikdami kratą moteriai priklausančiame automobilyje „Opel Mokka“, policijos pareigūnai rado šratinį pistoletą „Walther“. Minėti daiktai ir galimai narkotinės medžiagos – paimtos.
Įtariamasis, gimęs 1993 metais, – neblaivus (1,61 prom.). Jis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl savo artimojo giminaičio ar šeimos nario nesunkaus sveikatos sutrikdymo, fizinio skausmo sukėlimo, neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis ir neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
