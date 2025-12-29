„Hamas“ ginkluotasis sparnas kartoja neatiduosiantis ginklų

Vaizdo įraše vadinamosios Ezzedine al-Qassamo (Ezedino Kasamo) brigados taip pat patvirtino savo ilgamečio atstovo spaudai mirtį, nors nuo tada, kai Izraelis paskelbė apie jo žūtį per rugpjūčio 30-osios oro smūgį Gazoje, praėjo keli mėnesiai.
„Mūsų žmonės gina save ir neatsisakys savo ginklų, kol tęsiasi okupacija“, – pareiškė naujasis grupuotės atstovas spaudai, perėmęs savo pirmtako Abu Obeidos karinį vardą.
Šis pareiškimas buvo paskelbtas likus vos kelioms valandoms iki numatyto D. Trumpo ir B. Netanyahu susitikimo Floridoje.
Izraelio vyriausybės atstovė Shosh Bedrosian (Šoš Bedrosian) teigė, kad B. Netanyahu Floridoje aptars antrąjį paliaubų Gazos Ruože plano etapą, kuriuo siekiama nuginkluoti „Hamas“ ir demilitarizuoti šią palestiniečių teritoriją.
Naujasis Abu Obeida atmetė tą reikalavimą ir vietoj to paragino nuginkluoti Izraelį.
„Raginame visas suinteresuotąsias šalis dirbti siekiant, kad okupacinė valdžia būtų nuginkluota ir netektų mirtinų ginklų, kurie buvo ir tebėra naudojami mūsų tautos naikinimui“, – sakė jis.
Tame pačiame pareiškime jis patvirtino savo pirmtako mirtį, taip pat paskelbė apie keturių kitų „Hamas“ vadų žūtį per Izraelio atakas karo metu.
„Mes su pagarba sustojame prieš... milijonų mylėtą kaukėtą vyrą... didįjį vadą kankinį ir Qassamo brigadų atstovą spaudai Abu Obeidą“, – sakė jis.
Antruoju paliaubų plano etapu Izraelis turėtų pasitraukti iš savo pozicijų Gazos Ruože, šią palestiniečių teritoriją vietoj „Hamas“ valdytų laikinoji valdžia, būtų dislokuotos tarptautinės stabilizavimo pajėgos.
D. Trumpas jau sausio mėnesį planuoja aptarti palestiniečių technokratinės vyriausybės sudarymą Gazos Ruože ir tarptautinių stabilizavimo pajėgų dislokavimą.
Tačiau spalį pasiekto susitarimo tarp Izraelio ir „Hamas“, kuriam tarpininkavo Vašingtonas ir jo sąjungininkai regione, įgyvendinimas ir perėjimas prie antrojo etapo kol kas vyksta lėtai.
Paliaubos taip pat išlieka trapios, nes abi pusės praneša apie pažeidimus, o tarpininkai baiminasi, kad ir Izraelis, ir „Hamas“ vilkina procesą.
