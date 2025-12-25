 Sirijos valstybinė televizija pranešė apie Jordanijos smūgius narkotikų prekybos tinklams

2025-12-25 09:04
BNS inf.

Jordanijos kariuomenė trečiadienį surengė oro antskrydžius prieš narkotikų kontrabandos tinklus Sirijos pietuose, pranešė Sirijos valstybinė žiniasklaida.

Sirijos valstybinė televizija pranešė apie Jordanijos smūgius narkotikų prekybos tinklams / AP nuotr.

Valstybinis transliuotojas socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad Jordanijos kariuomenė nusitaikė į „narkotikų kontrabandos tinklus ir sandėliavimo ūkius pietinėje ir rytinėje Svaidos provincijoje“.

Pareiškime Jordanijos kariuomenė patvirtino, kad ji „nusitaikė į daugybę gamyklų ir dirbtuvių, kurias naudoja ginklų ir narkotikų prekeiviai“, tačiau nepatikslino, kur.

Ji teigė neutralizavusi prekeivius, kurie organizavo „ginklų ir narkotikų kontrabandos operacijas į Jordanijos teritoriją“.

Nustatyti objektai „buvo sunaikinti remiantis tikslia žvalgybos informacija ir koordinuojant veiksmus su regioniniais partneriais“, sakoma pareiškime.

Vienas pasienio rajono pietiniame Svaidos kaime gyventojas, laikydamasis anonimiškumo sąlygos, naujienų agentūrai AFP sakė, kad bombardavimas „buvo itin intensyvus ir nukreiptas į ūkius bei kontrabandos kelius“.

Per Sirijos pilietinį karą iki Basharo al Assado (Bašaro Asado) žlugimo 2024 metų gruodį, narkotikas kaptagonas tapo didžiausiu šalies eksporto produktu, o prekyba juo buvo pagrindinis nuverstojo prezidento vyriausybės finansavimo šaltinis.

Libane B. al Assado sąjungininkė islamistų grupuotė „Hezbollah“ taip pat sulaukė kaltinimų, kad naudojo prekybą kaptagonu savo finansavimui.

Sintetinis narkotikas užtvindė regioną, o kaimyninės šalys kartais skelbia apie didelių kiekių konfiskavimus ir prašo Libano ir Sirijos sustiprinti pastangas kovojant su šia prekyba.

