Ligoninės kieme policijos automobilį akmenimis apmėčiusiai girtai moteriai – kalėjimas

34 metų panevėžietė seniai žinoma teisėsaugai dėl nuolatinių viešosios tvarkos pažeidimų, šešiolika kartų teista.
Incidentas Panevėžio respublikinės ligoninės kieme įvyko rugsėjo 21 dieną. Į ligoninę dėl sumušimų atvežta moteris, išėjusi iš gydymo įstaigos į kiemą, akmenimis apmėtė tarnybinį policijos mikroautobusą „Mercedes Benz Vito“.
Nuo smūgių įskilo priekinis automobilio stiklas, buvo apgadintas variklio dangtis. Vėliau nuostoliai buvo įvertinti 230 eurų. Įvykio metu panevėžietė buvo neblaivi – jai nustatytas sunkus girtumo laipsnis (2,56 promilės).
Įtariamoji buvo sulaikyta, jai pareikšti kaltinimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Ji jau ne kartą teista už analogiškas nusikalstamas veikas, į laisvę iš bausmės atlikimo vietos buvo išėjusi mažiau nei prieš du mėnesius, teistumas nebuvo išnykęs.
Kadangi panevėžietė savo kaltę pripažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, baudžiamoji byla Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose buvo išnagrinėta pagreitinto proceso tvarka.
Teismas kaltinamajai skyrė šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kuri buvo sumažinta trečdaliu, todėl galutinė jai skirta bausmė – laisvės atėmimas keturiems mėnesiams. Teismas moterį pripažino recidyviste.
