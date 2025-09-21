Girtutėliai žmonės ir smurtavo, ir sėdo prie vairo

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, nuo 14 iki 17 val. Kauno rajone, Karmėlavos seniūnijoje, neblaivus (2,43 prom.) 46-erių vyras smurtavo prieš neblaivią (3,07 prom.) 36-erių moterį.
Stipriai apgirtę asmenys nevengė sėstis ir prie automobilių vairo.
21.35 val. Kauno rajone, Zapyškio miestelyje, automobilį „Toyota Corolla“ vairavo neblaivus 32-ejų vyras. Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,50 prom.
Apie 22.15 val. Jonavos rajone, kelyje Jonava-Kėdainiai-Šeduva, automobilį „VW Caddy“ vairavo neblaivus 48-erių vyras. Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,44 prom.
Policijos pareigūnams įkliuvo ir daugiau – keturi – girti vairuotojai, kuriems nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (nuo 1,81 prom iki 2 prom).
Naujausi komentarai