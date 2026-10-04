 Girtas BMW vairuotojas Kaune surengė tikrą „šou“: laukia sunkios apgirios

Girtas BMW vairuotojas Kaune surengė tikrą „šou“: laukia sunkios apgirios

2026-10-04 10:53 kauno.diena.lt inf.

Spalio 3-iąją Kauno apskrities keliuose pareigūnams įkliuvo šeši neblaivūs vairuotojai. Vienas jų Kaune sukėlė avariją, per kurią apgadinti trys automobiliai.

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<span>Girtas BMW vairuotojas Kaune surengė tikrą „šou“: laukia sunkios apgirios</span>
Girtas BMW vairuotojas Kaune surengė tikrą „šou“: laukia sunkios apgirios / Asociatyvi V. Balkūno, I. Gelūno/BNS nuotr.

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Apie 9.28 val. Kaune, Jurbarko gatvėje, 2002 metais gimęs BMW vairuotojas nesilaikė saugaus atstumo ir atsitrenkė į prie raudono šviesoforo signalo sustojusį automobilį „Peugeot“, kurį vairavo 1975 metais gimęs vyras.

Po susidūrimo BMW išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir trenkėsi į priešais atvažiuojantį kitą automobilį „Peugeot“, vairuojamą 1995 metais gimusio vyro. Po smūgio BMW nuriedėjo į Brastos gatvę.

Paaiškėjo, kad BMW vairuotojas buvo neblaivus – jam nustatytas 1,91 promilės girtumas. Per eismo įvykį žmonės nenukentėjo.

Tą pačią dieną apie 18.20 val. Kaune, Ašigalio gatvėje, sustabdytas neblaivus 1986 metais gimęs automobilio „VW Passat“ vairuotojas. Jam nustatytas 2,04 promilės girtumas.

Apie 21.19 val. Kauno rajone, Ežerėlyje, pareigūnai patikrinti sustabdė automobilį „Audi“, kurį vairavo neblaivus 1991 metais gimęs vyras. Jam nustatytas 1,55 promilės girtumas.

Dar vienas neblaivus vairuotojas apie 1.40 val. sustabdytas Kauno rajone, Mastaičiuose. Automobilį „Škoda“ vairavęs 1976 metais gimęs vyras neturėjo teisės vairuoti. Jam nustatytas 1,63 promilės girtumas.

Kaišiadorių rajone, Žasliuose, Vilniaus gatvėje, neblaivus 1974 metais gimęs vyras, vairuodamas automobilį „Audi 100“, atsitrenkė į stovintį BMW ir jį apgadino. Vairuotojui nustatytas 1,88 promilės girtumas.

Apie 14.48 val. Kėdainių rajone, Okainių kaime, pareigūnai sustabdė triratę transporto priemonę „Shansu“, kurios galia didesnė nei 1 kW. Ją vairavo neblaivus ir teisės vairuoti neturintis 1988 metais gimęs vyras. Jam nustatytas 2,41 promilės girtumas.

Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

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