Dviguba žmogžudyste kaltinamo Mikutavičiaus tyrimas – baigtas: paaiškėjo šokiruojančios detalės

„Prokuroras (...) priėmė sprendimą ikiteisminį tyrimą užbaigti ir bylą perduoti teismui surašius kaltinamąjį aktą“, – sakė Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas.
„Manome, kad ikiteisminio tyrimo uždaviniai išspręsti tinkamai“, – pridūrė jis.
Byla perduota Kauno apygardos teismui.
„Kaltinamasis lieka suimtas, jam paskutinį kartą buvo pratęstas kardomosios priemonės terminas iki gruodžio 4 dienos, todėl artimiausiu metu šis klausimas nebus sprendžiamas“, – teigė tyrimui vadovavęs Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Darius Jakutis.
B. Mikutavičiui pernai gruodį buvo skirta psichiatrinė ekspertizė.
Kaip paaiškėjo, vienas – giminaitės nužudymas buvo ilgai brendusio konflikto pasekmė. Antrasis – susijęs su buto nuoma, spontaniškas, tačiau įvykdytas kankinant ar kitaip itin žiauriai, nes yra duomenų, kad auka bandė priešintis. Kaltinamajam gali grėsti ir laisvės atėmimo bausmė iki gyvos galvos.
„Kaip visi suprantate, perdavimas kaltinamojo akto reiškia, kad buvo išspręstas klausimas dėl kaltinamojo psichikos būklės, poreikio taikyti medicinines priemones nustatyta nebuvo“, – kalbėjo D. Jakutis.
Anot prokuratūros, vyras savo kaltę pripažįsta iš dalies.
Prokurorų pateiktais duomenimis, B. Mikutavičius iki nusikaltimų padarymo neoficialiai teikė socialines paslaugas – prižiūrėjo neįgalų vyrą.
Kaip rašė BNS, teisėsauga įtaria, kad 1996 metais gimęs B. Mikutavičius gruodžio 4-ąją Kaune nužudė 2003 metais gimusią savo pusseserę ir 2001 metais gimusią nekilnojamojo turto brokerę.
Vyras padedant kauniečiams sulaikytas gruodžio 5-osios vakarą, o kitą dieną teismas jį leido suimti trims mėnesiams, vėliau suėmimas pratęstas.
Teisme skiriant kardomąją priemonę, B. Mikutavičius prisipažino iš dalies. Prokurorė tuomet sakė, kad vyras neneigia kaltės dėl jam inkriminuojamų nužudymų.
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