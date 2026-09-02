Dviguba žmogžudyste įtariamo Beno Mikutavičiaus tyrime – šiurpą kelianti detalė

Kaip teigiama, ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad B. Mikutavičius 2025 metų gruodžio 4 dieną duriančiu–pjaunančiu įrankiu mirtinai sužalojo 2003 metais gimusią moterį, kuri nuo patirtų sužalojimų mirė. Netrukus buvo mirtinai sužalota ir 2001 metais gimusi moteris.
Vyrui dėl šių dviejų nusikalstamų veikų buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl nužudymo. Įvertinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, dėl vienos iš dviejų inkriminuotų nusikalstamų veikų B. Mikutavičiui pareikštų įtarimų kvalifikacija nepakito.
Dėl kitos nusikalstamos veikos įtarimai perkvalifikuoti dėl žmogaus nužudymo kankinant ar kitaip itin žiauriai. Už tai gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
Rugsėjo 2 d. Kauno apygardos teismo nutartimi įtariamajam buvo pratęstas suėmimas trim mėnesiams. Jis laikomas suimtas nuo praėjusių metų gruodžio 7 dienos.
Ikiteisminis tyrimas dar nėra baigtas. Jį baigus ir bylą perdavus teismui, visuomenė apie tai bus informuota.
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